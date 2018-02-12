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Maç saatleri değişti

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Maç saatleri değişti
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, K-PET Ligler’inde 19. haftadan itibaren maçların başlama saatlerinde değişikliğe gitti.

Buna göre maç fikstüründe gündüz maçları saat 15.00'e alınırken, gece maçları ise saat 18.15'e alındı. Açıklanan 4 haftalık programda yeni saatler uygulanacak. Bu süre içerisinde 4 Cuma, 4 de Pazartesi olmak üzere toplam 8 gece maçı olacak.

4 Haftalık Maç Programı:

19. Hafta

16 Şubat Cuma:

Lefke-Yenicami

17 Şubat Cumartesi:

Mağusa Türk Gücü-Gençlik Gücü

Doğan Türk Birliği-Ozanköy

Küçük Kaymaklı-Yeni Boğaziçi

Baf Ülkü Yurdu-Cihangir

18 Şubat Pazar:

Merit Alsancak Yeşilova-Binatlı

Gençler Birliği-Türk Ocağı

19 Şubat Pazartesi:

GAÜ Çetinkaya-Yalova

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