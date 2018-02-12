Maç saatleri değişti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, K-PET Ligler’inde 19. haftadan itibaren maçların başlama saatlerinde değişikliğe gitti.
Buna göre maç fikstüründe gündüz maçları saat 15.00'e alınırken, gece maçları ise saat 18.15'e alındı. Açıklanan 4 haftalık programda yeni saatler uygulanacak. Bu süre içerisinde 4 Cuma, 4 de Pazartesi olmak üzere toplam 8 gece maçı olacak.
4 Haftalık Maç Programı:
19. Hafta
16 Şubat Cuma:
Lefke-Yenicami
17 Şubat Cumartesi:
Mağusa Türk Gücü-Gençlik Gücü
Doğan Türk Birliği-Ozanköy
Küçük Kaymaklı-Yeni Boğaziçi
Baf Ülkü Yurdu-Cihangir
18 Şubat Pazar:
Merit Alsancak Yeşilova-Binatlı
Gençler Birliği-Türk Ocağı
19 Şubat Pazartesi:
GAÜ Çetinkaya-Yalova