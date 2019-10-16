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Luyindama'ya teklif yağıyor

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Galatasaray'ın Demokratik Kongolu stoperi Luyindama'ya transfer teklifleri geliyor. İngiliz basını, 25 yaşındaki futbolcu için Wolverhampton'ın sarı kırmızılı takımın kapısını çaldığını iddia etti

Luyindama'ya teklif yağıyor
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İngiltere basınından sürpriz Luyindama iddiası...

Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton’ın, Demokratik Kongolu futbolcu için Galatasaray'a 14 milyon euro teklif ettiği ileri sürüldü.

Finansal Fair-Play yaptırımları gereği, oyuncu satışı karşılığında transfer yapabilen Sarı-Kırmızılı kulübün de bu teklife sıcak baktığı belirtildi.

ChristianLuyindama ile sezon başında bir başka İngiliz ekibi Aston Villa da ilgilenmişti.

Demokratik Kongolu oyuncunun satılması halinde, Galatasaray’ın bir stoper transferi yapması gerekecek.

Teknik Direktör Fatih Terim'in bu doğrultuda bir aday listesi hazırladığı da gelen haberler arasında.

Geçen sezon devre arasında Standard Liege'den kiralanan Luyındama'nın sezon başında bonservisi alınmıştı.

Galatasaray formasıyla 26 maça çıkan 25 yaşındaki stoper, iki de gol attı.

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