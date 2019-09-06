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Luricinalı Anı Kupası, Düzkaya'nın
Luricinalı Anı Kupası, Düzkaya'nın
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Luricinalı Anı Kupası, Düzkaya'nın

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Genç yaşta aramızdan ayrılan Hüseyin Luricinalı anısına, oynanan maçta Düzkaya, Küçük Kaymaklı'yı 2-1mağlup ederek, Hüseyin Luricinalı Anı Kupasını kazandı

Luricinalı Anı Kupası, Düzkaya'nın
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K-PET Süper Ligin iki ekibi Küçük Kaymaklı ile Düzkaya, Küçük Kaymaklı'nın organize ettiği Hüseyin Luricinalı Anı Maçında karşılaştılar.

Genç yaşta aramızdan ayrılan Hüseyin Luricinalı anısına, Şehit Hüseyin Ruso Stadında oynanan maçta Düzkaya, Küçük Kaymaklı'yı ilk devrede bulduğu gollerle 2-1mağlup ederek, Hüseyin Luricinalı Anı Kupasını kazanan takım oldu.

Maçın ilk devresine etkili başlayan Düzkaya, Ahmetcan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Küçük Kaymaklı, Ossie'nin golüyle 1-1'i yakalarken, devrenin skorunu İsmail Kone'nin kafa golü belirledi. 1-2

İkinci devrede gerek Küçük Kaymaklı'nın, gerekse de Düzkaya'nın çabaları gol için yeterli olmazken, Düzkaya maçı 2-1 kazandı.

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