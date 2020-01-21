Lukas, Gönyeli için geldi

K-PET Süper Lig ekiplerinden Gönyeli'de devre arası başlayan transfer hareketliliği devam ediyor.

Yabancı arayışlarını sürdüren Gönyeli, dün adaya yeni bir yabancı futbolcu daha getirerek denemeye aldı. Gönyeli, Brezilyalı forvet Lukas'ı denemek için ülkeye getirirken, futbolcu dün yol yorgunu olmasına rağmen takımla ilk kez antrenmana çıktı.

Teknik direktör Turan Altay, bugün yapılacak antrenmanda Lukas'ın performansını değerlendirerek transfer için kararını verecek. Lukas son olarak Kuveyt Liginde forma giydi.