Lua Lua saltoları Doğan için atacak

Merit. A. Yeşilova ile olan 1 yıllık sözleşmesi sona eren Lua Lua için 6,000 Sterlin'i, KTFF'ye yatıran Doğan Türk Birliği, futbolcu ile de anlaştı

İbrahim DALOĞLU

Doğan Türk Birliği dün flaş bir transfer daha gerçekleştirirken, Merit Alsancak Yeşilova'dan yıldız futbolcu Romano Lua Lua'yı transfer etti. Yeşilova ile olan 1 yıllık sözleşmesi sona eren Lua Lua için 6,000 Sterlin'i, KTFF'ye yatıran Doğan Türk Birliği, futbolcu ile de anlaştı.

Golden sonra attığı saltolarla beğeni toplayan Lua Lua, KTFF'de attığı imza ile sarı lacivertlilere transfer oldu.

İMZA ÖNCESİ TEKİN BİRİNCİ İLE KONUŞMA

İmza için Doğan Türk Birliği yöneticisi ile Futbol Federasyonu binasına gelen Lua Lua, bu sırada onu bekleyen menajer Tekin Birinci ile karşılaştı. Birinci kapıda uzun süre imza atmaması için Lua Lua ile konuştu. Bir ara Lua Lua ile Tekin Birinci Federasyon binasının yan tarafına geçerek Merit A. Yeşilova yöneticileriyle görüntülü telefon görüşmesi yapmasına karşın Lua Lua aldığı bu karardan geri dönmeyeceğini söyleyerek konuşmayı bitirdi. Yapılan görüşmeler sonrasında Doğan Türk Birliği yöneticisi ile Federasyon binasına girerek kendini Doğan Türk Birliği futbolcusu yapan imzayı attı.