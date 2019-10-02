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Lua Lua Karabük amatör liginde

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Karabük Süper Amatör Ligi ekiplerinden Karabük 1937 Spor Kulübü, Demokratik Kongolu futbolcu Lomana LuaLua'yı renklerine bağladı

Lua Lua Karabük amatör liginde
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Geçmiş sezonlarda Merit A. Yeşilova, Doğan Türk Birliği ve Girne Halk Evi’nde oynayan kariyerinde İngiltere Premier Lig'de Newcastle United ve Portsmouth, Türkiye'de Süper Lig'de Çaykur Rizespor, Akhisarspor ve Kardemir Karabükspor gibi takımlarda da forma giyen Lua Lua, Karabük Amatör Ligi’nde top koşturacak.

LuaLua, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kardemir Karabükspor'un eski başkanlarından Mehmet Aytekin'in daveti üzerine tekrar Karabük'e geldiğini söyledi.

Mehmet Aytekin ile uzun süredir konuştuklarını belirten 38 yaşındaki LuaLua, başkanın da kendisinin buraya gelmesini istediğini anlattı.

Bir dönem İngiltere Premier Lig ve Süper Lig ekiplerinde futbol oynadığını hatırlatan LuaLua, "Ben bir futbolcuyum. Benim için en önemlisi futbol oynamak. Benim için değişen bir şey yok." diye konuştu.

"LUALUA'NIN ŞEHİRLE GÖNÜL BAĞI VAR"

Karabük 1937 Spor Kulübü Başkanı Mehmet Aytekin de LuaLua'nın şehre gönül bağının bulunduğunu söyledi.

İlk hedeflerinin Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) çıkmak olduğunu kaydeden Aytekin, "Daha sonraki yıllarda takımımızı daha yukarılara taşımak istiyoruz." ifadesini kullandı.

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