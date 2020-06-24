LTTFF’den, ‘Siyahi Hayatlar Önemlidir’ insiyatifine tam destek

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF), Amerika’da George Floyd isimli siyah kişinin öldürülmesi ile sonuçlanan olaya karşı başlatılan “Black Lives Matter” (Siyah Hayatlar Önemlidir) insiyatifine tam destek verdi

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF), Amerika’da George Floyd isimli siyah kişinin öldürülmesi ile sonuçlanan olaya karşı başlatılan “Black Lives Matter” (Siyah Hayatlar Önemlidir) insiyatifine tam destek verdi.

Konu ile ilgili olarak Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonundan yapılan açıklama şöyle:

“Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu olarak liglerimizde top koşturan futbolcularımızın ırksal ve etnik farklılıklarını daima bir zenginlik olarak gördük.

Federasyonumuz kendi tüzüğündeki ve bağlı bulunduğumuz LFA eşitlik ilkelerine daima sadık kalmış, ırkçılık olaylarına karşı daima çok ciddi tavırlar takınmıştır. Zaman zaman eşitlik ilkelerimize ve kurallarımıza uymayan futbolcularımız ve yöneticilerimize gereken cezayı vermekten kaçınmadık.

Son haftalarda, Amerika’da vuku bulan ve George Floyd isimli siyah kişinin öldürülmesi ile sonuçlanan olaya karşı başlatılan “Black Lives Matter” (Siyah Hayatlar Önemlidir) insiyatifine desteğimiz tamdır.

Bir kez daha Federasyonumuzun eşitlik ilkelerine bağlılığımızı tüm futbolcularımıza, futbol severlere ve toplumumuza beyan eder, bu ilkeleri uygulamak için canla, başla çalışacağımıza söz veririz.”