banner411
banner69
Müslüm Baba’da gümbür gümbür eğlence
Müslüm Baba’da gümbür gümbür eğlence
19 0
WhatsApp sohbetlerinde yeni dönem
WhatsApp sohbetlerinde yeni dönem
50 0
 
Türkiye'deki düğünlere yeni kurallar
Türkiye'deki düğünlere yeni kurallar
28 0
Djokovic’in corona virüsü testi pozitif çıktı
Djokovic’in corona virüsü testi pozitif çıktı
36 0
Dünyanın En Renkli Toplululuğu Çingeneler
Dünyanın En Renkli Toplululuğu Çingeneler
32 0
Esentepe'de renkli açılış
Esentepe'de renkli açılış
134 0
Karadağ’da Lefke klasiği
Karadağ’da Lefke klasiği
131 0
banner460

LTTFF’den, ‘Siyahi Hayatlar Önemlidir’ insiyatifine tam destek

banner27

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF), Amerika’da George Floyd isimli siyah kişinin öldürülmesi ile sonuçlanan olaya karşı başlatılan “Black Lives Matter” (Siyah Hayatlar Önemlidir) insiyatifine tam destek verdi

LTTFF’den, ‘Siyahi Hayatlar Önemlidir’ insiyatifine tam destek

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF), Amerika’da George Floyd isimli siyah kişinin öldürülmesi ile sonuçlanan olaya karşı başlatılan “Black Lives Matter” (Siyah Hayatlar Önemlidir) insiyatifine tam destek verdi.

Konu ile ilgili olarak Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonundan yapılan açıklama şöyle:

“Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu olarak liglerimizde top koşturan futbolcularımızın ırksal ve etnik farklılıklarını daima bir zenginlik olarak gördük.

Federasyonumuz kendi tüzüğündeki ve bağlı bulunduğumuz LFA eşitlik ilkelerine daima sadık kalmış, ırkçılık olaylarına karşı daima çok ciddi tavırlar takınmıştır. Zaman zaman eşitlik ilkelerimize ve kurallarımıza uymayan futbolcularımız ve yöneticilerimize gereken cezayı vermekten kaçınmadık.

Son haftalarda, Amerika’da vuku bulan ve George Floyd isimli siyah kişinin öldürülmesi ile sonuçlanan olaya karşı başlatılan “Black Lives Matter” (Siyah Hayatlar Önemlidir) insiyatifine desteğimiz tamdır.

Bir kez daha Federasyonumuzun eşitlik ilkelerine bağlılığımızı tüm futbolcularımıza, futbol severlere ve toplumumuza beyan eder, bu ilkeleri uygulamak için canla, başla çalışacağımıza söz veririz.”

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.