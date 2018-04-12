LTTFF’den Rumların baskısına tepki

Londra’daki Kıbrıslı Rumlar’ın, KKTC Milli Futbol Takımı'nın, CONIFA 2018'e katılmasını engellemek için girişim çabası LTTFF tarafından eleştirildi

Kıbrıslı Rumlar’ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Futbol Takımı’nın FIFA’ya üye olmayan ülkeler ve bölgelerin takımlarının oluşturduğu CONIFA 2018’e katılmasını engellemek için girişim çabası TTFF tarafından eleştirildi.

İngiltere‘deki Rumlar’ın oluşturduğu İngiltere Ulusal Kıbrıslılar Federasyonu’nca Londra’da gerçekleştirilecek CONIFA 2018 Paddy Power Dünya Kupası’na KKTC’nin katılımının engellenmesi için Kıbrıslı Rum tarafından bir lobi gerçekleştiği ileri sürüldü.

SARI: BİLET ALIP DESTEK OLUN

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF) yetkilileri Kıbrıslı Rumların baskısına şöyle tepki verdi:

“KKTC milli takımı 10 günlüğüne İngiltere’ye gelecek ve 16 farklı devletle bir nevi dünya kupası turnuvası gerçekleşecek ve bu alamda herkesin internet üzerinde bilet alıp bize destek olmasını bekliyoruz.” diyen LTTFF yöneticisi Serdar Sarı, “Biletlerinizi alıp bize destek olmanız çok önemli, sizlerin desteği bizim için güç kaynağı olacaktır. Şu an bir Rum lobisi söz konusu, bu maçların oynanmaması için bir lobi çalışmaları bulunmaktadır. KKTC milli takımımıza destek olmak için komite çalışmalarımız gerçekleşiyor hatta başkanlarımız imza kampanyası başlatmıştır. KKTC milli takımına sahip çıkalım ve onlar geldiğinde en güzel şekilde ev sahipliği yapıp, dostluk içinde güzel maçların oynanmasını istiyoruz.” dedi.

ERCEN: RUMLAR SAHA DIŞINDA PROTESTO YAPACAKLAR

Osman Ercen ise “Bu yıl ilk kez böylesi bir turnuvaya ev sahipliği yapacağız ve Türk Toplumu Futbol Federasyonu’ndan bir tane oyuncumuz milli takımımızla birlikte olacaktır. Bu bizler için gurur verici bir olay elbette. Rum lobisinin büyük propaganda hazırlığı başladı, ilk maçımız 31 Mayıs’ta olacak ve o gün saha dışında bir protesto yapacaklarını öğrendik.

İlk karşılaşmamız Felvidek’e karşı olacak ve bu ülkenin başbakanı da bu maça özel konuk olarak aramızda olacak. Bu nedenden dolayı maça yoğun bir ilgi var. Özellikle bu maç için biletlerinizi erken alıp milli takımımıza destek vermenizi bekliyoruz. O gün bir protestoyla karşı karşıya gelebiliriz. Şimdiden önlem alalım milli takımımızı yalnız bırakmayalım.

Şimdiden biletlerimizi almaya başlayalım. Erken bilet alınması şarttır. Çünkü biletler hızlıca tükeniyor ayrıca bilet alırken web site sayfasına girince 16 tane ülkenin isimleri olacaktır ve bu sayfada Northern Cyprus üzerine tıklayıp o şekilde bilet alınması gerekiyor.

Her alınan biletten 1 pound katkı olarak birliğimize ulaşacaktır.” şeklinde konuştu. Confia 2018 Dünya Kupası maçları için biletlerinizi www.conifa.org/en/wfc-2018/wfc-2018-tickets adresinden temin edebilirsiniz.”