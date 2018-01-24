LTTFF sallanıyor

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’ndan istifalar devam ederken, başkanlık koltuğu için isimler ortaya çıkmaya başladı

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF) Yönetim Kurulu’nda bu yıl yine istifalar art arda gelirken, Olağan Genel Kurul’a daha aylar olmasına karşılık başkanlık koltuğu için yeni isimler ortaya çıkmaya başladı.

Sekreter Mehmet Mimoğlu’ndan sonra Mali Sekreter Mehmet Elitok’un istifası yönetimi zor durumda bıraktı. Son istifanın ardından boşalan koltuğa talipli çıkmayınca bu görevi Serdar Sarı’nın sürdürmesine karar verildi. Bu arada Pazartesi günü bir açıklama yapan Yönetim Kurulu üyesi Osman Ercen, Haziran ayında yapılacak seçimde başkanlığa adaylığını koyacağını duyurdu. 4 yıldan beri başkanlık yapan Kemal Soyer’in yeni dönem için görev almaya sıcak bakmadığı öğrenildi. Bu arada Asbaşkan Serdar Sarı’nın da başkanlık için iddialı olmasının beklenirken genel kurulda Nazım Çelebi’nin de aday olması bekleniyor.