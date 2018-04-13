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LTTFF, KKTC temsilcisi Sağlamer

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LTTFF, KKTC temsilcisi Sağlamer
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Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF) yönetim kurulu, LTTFF, KKTC temsilcisini belirledi.

Temsilci görevine ise Batur Sağlamer getirildi. Uzun yıllar önce başta Mehmetçik olmak üzere Londra Türk Ligi’nde başarılı futbol kariyeri geçiren, şimdi ise kesin dönüş yaptığı Kuzey Kıbrıs’ta avukatlık mesleğini sürdüren Batur Sağlamer, LTTFF’in, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile ilişkilerinin geliştirilmesi için çalışacak. Bu görevi daha önceki yıllarda ise Mehmet Mimoğlu üstlenmişti.

Batur Sağlamer şu anda K-PET Birinci Lig ekiplerinden Mehmetçik’te antrenörlük görevini de yürütüyor.

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