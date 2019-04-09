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LTTFF Karması hazırlıklarını sürdürüyor

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LTTFF Karması hazırlıklarını sürdürüyor
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Londra Türk Toplu Futbol Federasyonu (LTTFF) U16 Gençler Karması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki U16 Gençler Karması ile 15 Nisan’da maç yapmak üzere KKTC’de olacak. LTTFF U16 Gençler Karması maç için hazırlıklarını sürdürüyor.

KKTC Başbakanlığı tarafından düzenlenecek olan bu maçın bütün masraflarının KKTC tarafından karşılanacak.

LTTFF Başkanı Serdar Sarı, organizasyona ilişkin yaptığı açıklamada Londra ve KKTC arasındaki ilişkileri geliştirmek adına böyle organizasyonlara LTTFF olarak katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti.

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