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LTTFF karması bileniyor

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LTTFF karması bileniyor
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Londra’da yapılacak CONIFA Dünya Kupası için Londra’ya gelecek konuk takımlarla hazırlık maçları oynayacak Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF) Karması da kolları sıvadı.

Pazartesi akşamları New River Sports Centre’da yapılan antrenmanların sonuncusuna değişik takımlardan 16 futbolcu katıldı. Menajer Soner Mustafa, iki üç hafta sonra ise özel maçlarla ideal onbiri belirleyeceklerini ifade etti. TTFF Karma Sorumlusu Osman Ercen, organizasyona en iyi şekilde yardımcı olmaya çalışacaklarını ifade etti.

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