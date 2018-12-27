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LTB’den, Hamitköy alt yapısına top katkısı

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LTB’den, Hamitköy alt yapısına top katkısı
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Hamitköy alt yapısına top katkısında bulundu. Lefkoşa Türk Belediyesi başkanı Mehmet Harmancı geçtiğimiz günlerde Mustafa Tilki yönetiminde Esat Erdoğmuş Stadı’nda yaptığı antrenmanı ziyaret ederek, topları verdi.

Hamitköy kulüp başkanı Evren Mannaş ile alt yapı komitesi başkanı Serkan Sakallı’nın da yer aldığı ziyarette, çocuklar belediyenin yaptığı katkıdan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Mehmet Harmancı ile Evren Mannaş, saha içerisinde kısa süreli paslaşarak, futbolculara hünerlerini de gösterdiler.

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