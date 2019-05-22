LTB Ortaköy Futbol Okulu kayıtlara başladı

Lefkoşa Türk Belediyesi Spor Kulübü ile Ortaköy Spor Kulübü işbirliğinde kurulan LTB Ortaköy Futbol Okulu bugün (22 Mayıs Çarşamba) itibarı ile kayıt almaya başlıyor. 6-11 yaş arası çocukları bünyesine katacak olan LTB Ortaköy Futbol Okulu’nda kayıtlar aylık 100 TL olarak belirlenirken, ilk etapta çocuklara forma, şort ve çorap verilecek. Açılış idmanı öncesinde belirlenecek bir tarihte ise kayıt olan tüm çocuklara yakın zamanda anlaşma sağlanacak özel bir hastanede sağlık taramasından geçirilecek.

Antrenmanlar Ortaköy Sahası’nda FIFA onaylı sentetik zeminde yapılacak

17 Haziran Pazartesi günü ilk çalışmasını yapacak Futbol Okulu’nda pedagoji eğitmeni de olan ve uzun yıllardır altyapılarda görev yapan Hasan Vatansever ve ekibi görev alacak. Ailelerin gerek tribünden, gerekse de kafeteryadan antrenmanları izleyebileceği, FIFA onaylı sentetik zemine sahip, ışıklandırması tamamlanan Ortaköy Sahası’nda yapılacak idmanlarda 6-11 yaş arası çocuklar kategorilere ayrılacak ve her grubun başında bir antrenör yer alacak. İdmanlar çocukların tespit edilecek mekanik özellikleri de göz özünde bulundurularak zaman zaman bireysel olarak da yapılacak.

Spor yanında sosyal yönü güçlü bireyler yetiştirilecek

Başarılı sporculuk yanında sosyal yönü güçlü bireyler yetiştirme prensibi ile yola çıkan LTB Ortaköy Futbol Okulu, bu kapsamda bilimsel temellere dayalı antrenmanların yanı sıra belirlenecek günlerde fidan dikimi gibi sosyal sorumluluk projeleri, sinema, maç, tiyatro gibi sosyal birliktelikler ve ülkemiz futbolunda değer yaratan isimlerle buluşmalar gerçekleştirecek.