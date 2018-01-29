Love formayı giydi, Devler Ligi için 'hazırım' dedi

Beşiktaş ile 2,5 yıllık anlaşmaya vardığını açıklayan Brezilyalı futbolcu Vagner Love, "Şampiyonlar Ligi'nde takımıma yardımcı olmaya hazırım" dedi

Vagner Love, Instagram hesabından Beşiktaş Kulübü Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner'in de yer aldığı siyah-beyazlı formalı fotoğrafını paylaşarak transferini duyurdu.

Beşiktaş'ın yeni transferi Vagner Love, siyah-beyazlı kulüple 2,5 yıllık sözleşme imzaladığını belirterek, "Şampiyonlar Ligi'nde takımıma yardımcı olmaya hazırım." ifadesine yer verdi.

Siyah-beyazlı takımın Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'dan transfer ettiği 33 yaşındaki forvet oyuncusu, 42 lig mücadelesinde 33 gol attı. Vagner Love, Türkiye Kupası'nda ise bir kez fileleri havalandırdı.

Brezilyalı oyuncu, Avrupa kupalarında tecrübesiyle de dikkati çekiyor. CSKA Moskova ve Monaco takımlarında da forma giyen Vagner Love, 58 Avrupa kupası karşılaşmasında 30 kez fileleri havalandırdı. Tecrübeli oyuncu, 2004-2005 sezonunda ise CSKA Moskova formasıyla UEFA Kupası'nı kazanmıştı.