“Londra’da, Kıbrıs Türk Ligi kurulmalı”

Yavruvatan Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Ümit Çıkıkçıoğlu, LTTFF Türk Ligi’nde Kıbrıslı Türk kulüp ve futbolcu saysının giderek azaldığına söyleyerek, Kıbrıs Türk Ligi’nin kurulması gerektiğini açıkladı

Londra Türk Master Kulübü Başkanı ve Yavruvatan Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Ümit Çıkıkçıoğlu, Kıbrıs Türk Ligi’nin kurulması gerektiğini söyledi.

Türk Ligi’nin 1976 yılında kuruluş çalışmaları yapılırken, Kıbrıs Türk Federasyonu olarak adının belirlendiğini, ancak daha sonra Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu(LTTFF) olarak değiştirildiğini kaydeden Çıkıçıoğlu, artık şartların yeni bir lig kurulmasını zorladığını ifade etti.

Ümit Çıkıkçıoğlu, Türk Ligi’ndeki Kıbrıslı Türk kulüp ve futbolcu saysının giderek azaldığına da işaret ederek, “Kıbrıs Türk Ligi artık konuşulması gereken konudur. Zaten kuruluşu da öyle olmuştur. Geçtiğimiz gün bir sponsor şirketin sahibi puan cetveline bakarak Kıbrıslı Türk takımının çok azaldığını gördüğünü söyledi. Ayrı bir lig zamanı geldi. Bu ayırımcılık, Türkiyeli takımlara karşı bir oluşum değildir. Şartlar ve ihtiyaçlar bunu gerektirmektedir” diye konuştu.