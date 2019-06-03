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Londra’da başarılılar kupalarını aldılar

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Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF), sezon kapanış balosu düzenleyerek şampiyonlara kupalarını takdim etti

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Londra’da başarılılar kupalarını aldılar
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Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu, 27 Mayıs Pazar günü Wood Green’de bulunan Grand Palace Banqueting Suite’te düzenlediği balo ile 2018-2019 sezonunun kapanışını yaptı.

LTTFF’nin düzenlemiş olduğu baloya çok sayıda futbolcu, takım başkanları ve yöneticileri, sponsorlar, iş adamları ve birçok özel davetli katıldı. Tiyatrocu Osman Balıkçıoğlu’nun sunum yaptığı gecede, takım ve futbolculara çeşitli ödüller verildi.

Geçen Pazartesi günü saat 18.00’de başlayan etkinlikte, açılış konuşmasını yapmak üzere sahneye çıkan Londra Türk Toplumu Futbol Federasyon Başkanı Serdar Sarı, bu anlamlı geceye katılım gösteren herkese teşekkürlerini sundu. Sarı, sezon boyunca LTTFF Liglerine desteklerini esirgemeyen bütün sponsorlara teker teker teşekkür ettiğini belirterek, davetlilere eğlenceli bir gece geçirmeleri temennisinde bulundu.

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