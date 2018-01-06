Liverpool’da rekor transfer iş başında

İngiltere FA Cup 3. turunda Liverpool, Cenk Tosun'un yeni takımı Everton'ı 2-1 yendi ve 4. tura çıktı.

Merseyside derbisinde gülen taraf Liverpool oldu. Kırmızılar, 75 milyon Pound'luk yeni transferi Virgil van Dijk'in ilk maçında gol attığı karşılaşmayı 2-1 kazandı ve 4. tura çıktı.

Liverpool, 35. dakikada James Milner'in penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Gylfi Sigurdsson, 67. dakikada uzaktan ağları havalandırdı ve skoru eşitledi. Maçta son sözü 84. dakikada hafta başında futbol tarihinin en pahalı defans oyuncusu olarak transfer edilen Van Dijk söyledi ve Alex Oxlade-Chamberlain'in kornerini kafayla ağlarla buluşturarak skoru ilan etti.

Ev sahibi ekipte Brezilyalı forvet Philippe Coutinho ve Mısırlı golcü Muhammed Salah sakatlıkları nedeniyle derbide forma giymezken, Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can ile 75 milyon sterline Liverpool'a transfer olan Hollandalı Virgil van Dijk ilk 11'de sahaya çıktı.

Günün diğer maçında Manchester United, Derby County'yi 84'te Jesse Lingard ve 90'da Romelu Lukaku'nun golleriyle 2-0 yendi ve tur atladı.