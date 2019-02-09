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Liverpool liderlik koltuğunu geri aldı

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Liverpool, konuk ettiği Bournemouth'u 3-0 mağlup ederek Manchester City'ye kaptırdığı liderlik koltuğuna yeniden oturdu

Liverpool liderlik koltuğunu geri aldı
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, konuk ettiği Bournemouth'u 3-0 mağlup ederek liderlik koltuğunu geri aldı.

Ligin 26. haftasında Anfield Stadı'nda Bournemouth'u ağırlayan Liverpool'a galibiyeti getiren golleri, 24. dakikada Sadio Mane, 34. dakikada Georginio Wijnaldum, 48. dakikada ise Mısırlı yıldız oyuncu Muhammed Salah kaydetti.

Puanını 65'e çıkaran Liverpool, 62 puanlı Manchester City'yi geride bırakarak yeniden liderlik koltuğuna otururken, Bournemouth ise 33. puanla. 11. sırada kaldı.

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