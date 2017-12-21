Liselerarası futbolun şampiyonu NKL

Liselerarası Futbol Genç Erkekler Turnuvası’nın şampiyonu, Kılıçali Kahraman’ın çalıştırdığı Mağusa temsilcisi Namık Kemal Lisesi (NKL) oldu. Turan Altay’ın çalıştırdığı Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi ise ikinci geldi

İsa TABAK

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi tarafından organize edilen Liselerarası Futbol Genç Erkekler Turnuvası’nın şampiyonu Mağusa temsilcisi Namık Kemal Lisesi oldu.

Turnuva dün Gönyeli Stadı’nda oynanan üçüncülük ve final maçları ile sona erdi. Üçüncülük maçında Kurtuluş Lisesi, Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ni 6-1 mağlup ederek üçüncü oldu.

Final maçında ise Turan Altay’ın çalıştırdığı Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi ile Kılıçali Kahraman’ın çalıştırdığı Namık Kemal Lisesi karşı karşıya geldi. Maçı 4-1 kazanan Namık Kemal Lisesi turnuvada şampiyon olurken, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi turnuvayı ikinci tamamladı.

Namık Kemal Lisesi’nde Yıldıray Fenercioğlu attığı 2 golle maçta ön plana çıkan futbolcu olurken diğer golleri Halil ve Altay kaydetti. Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi’nin tek golü ise Barkın’dan geldi.

Turnuvada sıralama şöuyle oluştu:

Namık Kemal Lisesi Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi Kurtuluş Lisesi Gazimağusa Türk Maarif Koleji



