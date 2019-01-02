Liseler futsal yarı finalistleri belirlendi

Liselerarası Futsal Birinciliği’nde çeyrek final grupları tamamlanırken, yarı finalist okullar ve eşleşmeler belli oldu. Hala Sultan İlahiyat Koleji, hem kızlarda hem de erkeklerde yarı finale yükseldi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselerarası (Gençler) Futsal Birinciliği’nde çeyrek final grupları dün oynanan son maçlarla tamamlandı.

Tek devre lig usulüne göre oynanan çeyrek final gruplarında son maçların ardından gruplarında ilk iki sırayı elde eden takımlar adlarını yarı finale yazdırdı. Yarı final ve final maçları 7-8 Ocak tarihlerinde DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda oynanacak.

Kızlarda HİK-PL, NKL-TAK

Kızlar A Grubu’nda Hala Sultan İlahiyat Koleji lider, The Amerikan Kolej ikinci, Kızlar B Grubu’nda ise Namık Kemal Lisesi lider, Polatpaşa Lisesi de ikinci olarak yarı finale çıktı.

Çapraz eşleşme usulüne göre kızlarda yarı final eşleşmeleri Hala Sultan İlahiyat Koleji –Polatpaşa Lisesi ve Namık Kemal Lisesi-The Amerikan Kolej şeklinde oldu.

Erkeklerde LTL-BL, TMK-HİK

Erkekler A Grubu’nda Lefkoşa Türk Lisesi lider Hala Sultan İlahiyat Koleji ikinci, Erkekler B Grubu’nda ise Türk Maarif Koleji lider Bekirpaşa Lisesi de ikinci olarak yarı finalist oldu.

Çapraz eşleşme usulüne göre erkeklerde yarı final eşleşmeleri Lefkoşa Türk Lisesi-Bekipaşa Lisesi ve Türk Maarif Koleji-Hala Sultan İlahiyat Koleji şeklinde oluştu.

Çeyrek final son maçlarında alınan sonuçlar

Kızlar A Grubu

Hala Sultan İlahiyat Koleji- Lefkoşa Türk Lisesi: 3-0

Değirmenlik Lisesi-The Amerikan Kolej: 0-1

Kızlar B Grubu

Kurtuluş Lisesi-Polatpaşa Lisesi: 1-6

Levent Kolej-Namık Kemal Lisesi: 1-3

Erkekler A Grubu

Güzelyurt Meslek Lisesi-Hala Sultan İlahiyat Koleji: 0-5 (Hükmen)

Lefkoşa Türk Lisesi-The Amerikan Kolej: 5-1

Erkekler B Grubu

Türk Maarif Koleji-Değirmenlik Lisesi: 2-1

Atatürk Meslek Lisesi-Bekirpaşa Lisesi: 1-2

Kızlar A Grubu Puan Durumu

Okul O G B M A Y AV P

1.Hala Sultan İlahiyat Koleji 3 2 1 0 5 1 4 7 Yarı Final

2.The Amerikan Kolej 3 2 0 1 5 2 3 6 Yarı Final

3.Değirmenlik Lisesi 3 0 2 1 1 2 -1 2

4.Lefkoşa Türk Lisesi 3 0 1 2 1 8 -7 1

Kızlar B Grubu Puan Durumu

Okul O G B M A Y AV P

1.Namık Kemal Lisesi 3 2 1 0 9 5 4 7 Yarı Final

2.Polatpaşa Lisesi 3 2 1 0 12 5 7 7 Yarı Final

3.Kurtuluş Lisesi 3 1 0 2 4 9 -5 3

4.Levent Kolej 3 0 0 3 2 8 -6 0

Erkekler A Grubu Puan Durumu

Okul O G B M A Y AV P

1.Lefkoşa Türk Lisesi 3 2 0 1 10 5 5 6 Yarı Final

2.Hala Sultan İlahiyat Koleji 3 2 0 1 11 4 7 6 Yarı Final

3.Güzelyurt Meslek Lisesi 3 1 1 1 5 9 -4 4

4.The Amerikan Kolej 3 0 1 2 4 12 -8 1

Erkekler B Grubu Puan Durumu

Okul O G B M A Y AV P

1.Türk Maarif Koleji 3 2 1 0 8 6 2 7 Yarı Final

2.Bekirpaşa Lisesi 3 1 2 0 6 5 1 5 Yarı Final

3.Değirmenlik Lisesi 3 1 1 1 5 4 1 4