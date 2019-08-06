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Lions Kulüpleri, minikleri buluşturacak

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Mağusa Kale Lions Kulübü ile İskele Sahil Lions Kulübü işbirliğinde tüm takımlar şampiyon sloganı ile Minikler Halı Saha Spor Şenliği Dostluk Turnuvası düzenleniyor

Lions Kulüpleri, minikleri buluşturacak
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Mağusa Kale Lions Kulübü ile İskele Sahil Lions Kulübü işbirliğinde tüm takımlar şampiyon sloganı ile Spor Şenliği Dostluk Turnuvası düzenleniyor.

Dördüncüsü düzenlenecek olan Spor şenliği ile ilgili detaylar bilgiler Mağusa Gelişim Akademisi toplantı salonunda yapılan basın toplantısında açıklandı. Mağusa Kale Lions Kulübü ile İskele Sahil Lions Kulübü işbirliğinde organize edilecek olan 4. Geleneksel Minikler Halı Saha Spor Şenliği Dostluk Turnuvası ile ilgili düzenlenen toplantıya iki Lions kulübün başkanları Ln Sahure Erel, Ln Oya Şahsuvar ve yöneticileri, organizasyona katılan takımlardan Dörtyol, 1461 İskele Trabzon yetkilileri ile basın mensupları katıldı.

Dostluk turnuvası ile ilgili organizasyon direktörü Okan Erdoğdu tarafından teknik toplantıda bilgilendirme yapıldıktan sonra kura çekimi gerçekleştirililerek eşleşmeler belli oldu. 9 Ağustos Cuma akşamı saat 18:00-21:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan Spor Şenliği Dostluk Turnuvası Karakol İlkokulu halı sahasında yapılacak. Turnuvaya Mağusa Türk Gücü, Yonpaş Dumlupınar, Dörtyol ve 1461 İskele Trabzon U10 Takımları katılacak.

Maç programı şöyle :

9 Ağustos Cuma

Saat 18:00-21:00

1.Maçlar

Yonpaş Dumlupınar-Mağusa Türk Gücü

1461 İskele Trbazon-Dörtyol

2.Maçlar

Mağusa Türk Gücü-1461 İskele Trbazon

Dörtyol-Yonpaş Dumlupınar

3.Maçlar

Yonpaş Dumlupınar-1461 İskele Trbazon

Dörtyol-Mağusa Türk Gücü

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