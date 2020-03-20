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"Liglerin statüleri değişmeli"

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Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği yönetim kurulu üyesi, Dörtyol teknik direktörü Ahmet Ogan, liglerin statülerinin değişmesi konusunda önerilerde bulundu

"Liglerin statüleri değişmeli"

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği yönetim kurulu üyesi, Dörtyol teknik direktörü Ahmet Ogan, korona virüs nedeniyle liglerin uzun süreli durması sonrasında çeşitli önerilerde ve değerlendirmelerde bulundu.

Liglerin statülerinin değişmesi konusunda önerilerde bulunan Ahmet Ogan’ın değerlendirmeleri şöyle:

“Futbol liglerimizin statüleri konusunda daha öncede yazdığım ve söylediğim gibi, Süper Lig 14, 1. Lig 12 ve 2. Lig 10 takımlı olarak, play-off ve play-out sistemli olarak oynatılmalıdır. BTM Ligi tek lig olarak yapılmalıdır.

U21 Liginde oynayan oyuncular o ligde oynamayı tercih ettiğinden dolayı (Genç takımda çalışan antrenörlerin de işine geliyor.) 21 yaş altı futbolcu A takımlarda zorunlu olarak konuldu. U19 Ligine dönüldüğü zaman farklı sonuçlar da azalacaktır.

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği bu ve buna benzer bir çok konuda çalışmasını tamamlamıştır. Bu yaşanan salgın vakası sonrasında kısmet olursa Futbol Federasyonuna değişim bildirgesini sunacağız.”

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