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"Liglerin başlaması lazım"

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Türkiye futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, "Futbol oynamazsak, bu işlerin içinden çıkmak mümkün görünmüyor" dedi

"Liglerin başlaması lazım"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir,  Posta Gazetesi'ne verdiği röportajda "Futbol oynamazsak, bu işlerin içinden çıkmak mümkün görünmüyor. Oynamadan şampiyonu, hatta ondan ziyade düşecek takımları nasıl tespit edeceksiniz? Şampiyonluk mücadelesi de, düşme hattı da puan puana" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kuruluna alternatifli 10 senaryoyu ve tedbirleri aktardıklarını hatırlatan Nihat Özdemir, "Biz açıkladığımız takvimi uygulamakta kararlıyız. Bakanlıktan, Bilim Kurulu’ndan iyi haberler gelmezse, biz de gerekeni yaparız." şeklinde konuştu.

Ülkede durumun iyiye gittiğine de dikkat çeken Özdemir, "Bakın daha 37 gün var. Her şey normal giderse neden futbol oynanmasın. Maçlar seyircisiz oynanacak. Ama baktık ki her şey iyi gitti durum elverirse seyircili de oynatabiliriz." diye konuştu.

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