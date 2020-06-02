Liglerin başlama tarihi açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılan görüşme sonrasında takımların ve hakemlerin testleri tamamlanıp, hazırlık maçları ve lig maçlarının oynatılmasına başlanacak

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu bugün ortak toplantı yararak futbolla ilgili kararlar aldı.

K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1’nci Lig maçlarının seyircili mi seyircisiz mi oynanacağı konusu ile Bölge Terfi Müsabakalarının oynanıp oynanmayacağı konusu bugün yapılan toplantıda netlik kazanmadı.

Sağlık Bakanlığından verilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana ve KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, futbol gündemiyle toplantı yaptı.

KARARLAR

Görüşmede, Türkiye Futbol Federasyonu’nun KTFF’ye hibe yolu ile verdiği testlerle 6 Haziran Cumartesi gününe kadar Sağlık Bakanlığı eli ile takımlar ve hakemlerin testlerinin tamamlanması;

7 Haziran Pazar günü itibarı ile hazırlık maçlarına başlaması;

Sadece K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1. Lig A takım karşılaşmalarının 18 Haziran’da başlayarak Temmuz ayı sonuna kadar tamamlanması için gerekli programın yapılması;

Bu ligler dışında kalan diğer tüm liglerin akıbetinin, Sağlık Bakanlığı ile yapılacak olan bir sonraki toplantıda kararlaştırılması;

Karşılaşmaların seyircili veya seyircisiz oynatılması konusunda, Sağlık Bakanı Sayın Ali Pilli’nin ligin başlamasından önce yeniden bir değerlendirme yapıp son noktayı koymasına karar verildi.