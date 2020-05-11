Ligleri Kıbrıs'ta bitirebiliriz

Galatasaray'ın eski yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Ahmet Özdoğan, “Burada bütün kulüpler Kıbrıs'a gidip Olimpiyat Köyü mantığıyla ligleri bitirebilirler” ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın eski yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Ahmet Özdoğan Radyospor'da Spor Kazanı programında Özgür Sancar'ın sorularını yanıtladı.

Galatasaray'ın eski yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Ahmet Özdoğan'ın açıklamaları şu şekilde: "Basketbol ve voleybolda alınan kararlar külliyen yanlıştır.Ergin Hoca bir laf söylese ceza yer. Burada bütün kulüpler Kıbrıs'a gidip Olimpiyat Köyü mantığıyla ligleri bitirebilirler.

Burada iptal kararı kolaya kaçmaktır. Takımı vaka olmayan bir yere götürebilirlerdi. Karabük'te vakaya rastlanmadı. 2 günde bir maç yaparak maçları bitirebilirdiniz. Pandemilerde Olimpiyat mantığı geçerlidir."