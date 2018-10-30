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Liglerde 7. hafta programı açıklandı

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Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri maçların oynanacağı 7. hafta, Girne Halk Evi - Doğan Türk Birliği derbisi ile kapanacak

Liglerde 7. hafta programı açıklandı
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Halil Özkan KOLBUDAK

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, K-PET Ligleri’nde 7. haftanın programını açıkladı. Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri maçların oynanacağı 7. hafta, Girne Halk Evi - Doğan Türk Birliği derbisi ile kapanacak.

Liglerimizde 7. haftanın programı şöyle:

K-PET SÜPER LİG

3 Kasım Cumartesi, saat 14:30

TOL - Çetinkaya, Mete Adanır Stadı

Gönyeli - Küçük Kaymaklı, Atatürk Stadı

Binatlı - Merit Alsancak Yeşilova, Üner Berkalp Stadı

4 Kasım Pazar, saat 14:30

YAK - Lefke, Atatürk Stadı

Esentepe - MTG, Erdal Barut Stadı

GG - BÜY, Şht Hüseyin Ruso Stadı

Gençler Birliği - Cihangir, İskele Cumhuriyet Stadı

5 Kasım Pazartesi, saat 18:00

Girne Halk Evi - Doğan Türk Birliği, Mete Adanır Stadı

K-PET 1. LİG

3 Kasım Cumartesi

Bostancı Bağcıl – Yeniboğaziçi, Bağcıl Stadı

Yalova – Doğancı, Nihat Bağcıer Stadı   

Mormenekşe – Düzkaya, Cemal Balses Stadı

Maraş – Akova, Maraş Stadı

Karşıyaka – Ozanköy, Erhan Şahdur Stadı

4 Kasım Pazar

Hamitköy – Çanakkale, Esat Erdoğmuş Stadı

Değirmenlik – Göçmenköy, Sadık Cemil Stadı

Yonpaş Dumlupınar – Mesarya, Dr Fazıl Küçük Stadı

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