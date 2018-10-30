Liglerde 7. hafta programı açıklandı

Halil Özkan KOLBUDAK
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, K-PET Ligleri’nde 7. haftanın programını açıkladı. Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri maçların oynanacağı 7. hafta, Girne Halk Evi - Doğan Türk Birliği derbisi ile kapanacak.
Liglerimizde 7. haftanın programı şöyle:
K-PET SÜPER LİG
3 Kasım Cumartesi, saat 14:30
TOL - Çetinkaya, Mete Adanır Stadı
Gönyeli - Küçük Kaymaklı, Atatürk Stadı
Binatlı - Merit Alsancak Yeşilova, Üner Berkalp Stadı
4 Kasım Pazar, saat 14:30
YAK - Lefke, Atatürk Stadı
Esentepe - MTG, Erdal Barut Stadı
GG - BÜY, Şht Hüseyin Ruso Stadı
Gençler Birliği - Cihangir, İskele Cumhuriyet Stadı
5 Kasım Pazartesi, saat 18:00
Girne Halk Evi - Doğan Türk Birliği, Mete Adanır Stadı
K-PET 1. LİG
3 Kasım Cumartesi
Bostancı Bağcıl – Yeniboğaziçi, Bağcıl Stadı
Yalova – Doğancı, Nihat Bağcıer Stadı
Mormenekşe – Düzkaya, Cemal Balses Stadı
Maraş – Akova, Maraş Stadı
Karşıyaka – Ozanköy, Erhan Şahdur Stadı
4 Kasım Pazar
Hamitköy – Çanakkale, Esat Erdoğmuş Stadı
Değirmenlik – Göçmenköy, Sadık Cemil Stadı
Yonpaş Dumlupınar – Mesarya, Dr Fazıl Küçük Stadı