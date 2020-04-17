"Ligler Antalya'da oynanabilir"

Koronavirüs salgını yüzünden ertelenen lig maçlarının ne olacağı konusunda gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrildi. Federasyonun vereceği karar beklenirken, Türkiye Spor Turizmi İhtisas Başkanı Şamil Yaşacan'dan Antalya önerisi geldi

Dünya'da koronavirüs salgını etkisini devam ettirirken, futbol ekonomosi de zorlanıyor. Salgın sebebiyle ertelenen maçların geleceği, Türkiye Futbol Federasyonu'nun vereceği karara bağlı.

Herkes toplantıdan çıkacak haberi beklerken, Türkiye Spor Turizmi İhtisas Başkanı Şamil Yaşacan, maçların Antalya'da oynanması konusunda açıklama yaptı.

Antalya'da 200'ün üstünde FIFA standartlarına uygun saha olduğunu belirten Yaşacan, 4-5 ligin aynı anda oynanabileceğini söyledi.

Maçların gece oynanabileceğini de belirten Şamil Yaşacan, ışıklandırma ve teknik altyapının HD yayınlara uygun olduğununu da dile getirdi.

Spor Turizmi İhtisas Başkanı, sadece Türkiye'de değil UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi dahil dünyadaki bütün liglere aday olduklarını ifade etti.

Antalya'daki otellerin Karantina şartlarını yerine getirebileceğini belirten Yaşacan, "Eğer lig oynanacaksa, Antalya en uygun yer" dedi.