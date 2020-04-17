banner411
banner69
Bırakabilirsin
Bırakabilirsin
42 0
23 0
 
"Yabancı futbolcu şart"
186 0
Av.Seyhan İbrahim Yıldırım'dan KKTC Covid-19 mücadelesine destek
Av.Seyhan İbrahim Yıldırım'dan KKTC Covid-19 mücadelesine destek
15 0
Değirmenlik ‘Dayanışma Mutfağı’ halka umut oluyor
Değirmenlik ‘Dayanışma Mutfağı’ halka umut oluyor
74 0
Özgür basın susturulamaz
Özgür basın susturulamaz
64 0
"Yabancı futbolcular kalabilir"
125 0
banner440

"Ligler Antalya'da oynanabilir"

banner27

Koronavirüs salgını yüzünden ertelenen lig maçlarının ne olacağı konusunda gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrildi. Federasyonun vereceği karar beklenirken, Türkiye Spor Turizmi İhtisas Başkanı Şamil Yaşacan'dan Antalya önerisi geldi

"Ligler Antalya'da oynanabilir"

Dünya'da koronavirüs salgını etkisini devam ettirirken, futbol ekonomosi de zorlanıyor. Salgın sebebiyle ertelenen maçların geleceği, Türkiye Futbol Federasyonu'nun vereceği karara bağlı.

Herkes toplantıdan çıkacak haberi beklerken, Türkiye Spor Turizmi İhtisas Başkanı Şamil Yaşacan, maçların Antalya'da oynanması konusunda açıklama yaptı.

Antalya'da 200'ün üstünde FIFA standartlarına uygun saha olduğunu belirten Yaşacan, 4-5 ligin aynı anda oynanabileceğini söyledi.

Maçların gece oynanabileceğini de belirten Şamil Yaşacan, ışıklandırma ve teknik altyapının HD yayınlara uygun olduğununu da dile getirdi.

Spor Turizmi İhtisas Başkanı, sadece Türkiye'de değil UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi dahil dünyadaki bütün liglere aday olduklarını ifade etti.

Antalya'daki otellerin Karantina şartlarını yerine getirebileceğini belirten Yaşacan, "Eğer lig oynanacaksa, Antalya en uygun yer" dedi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.