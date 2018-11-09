Ligin nabzı Girne'de atacak

K-PET Süper Lig’de haftanın maçı olan Doğan Türk Birliği ile lider Yenicami arasında maç Girne Mete Adanır Stadı’nda, Pazartesi akşamı oynanacak. K-PET Birinci Lig lideri Hamitköy ise bugün deplasmanda Düzkaya ile karşılaşacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu K-PET Ligler’inde 8. hafta programını, maçların oynanacağı stadları ve maçları yönetecek hakemleri açıkladı. Bugün 3, yarın 4 maçın oynanacağı K-PET Süper Lig’de haftanın maçı olan Doğan Türk Birliği ile lider Yenicami arasında Mete Adanır Stadı’nda oynanacak olan maç, Pazartesi akşamı oynanacak. Maçı Utku Hamamcıoğlu yönetecek. K-PET Birinci Lig lideri Hamitköy ise bugün deplasmanda Düzkaya ile zorlu bir maç oynayaca. Maçta Emre Öztaşlı düdük çalacak. K-PET Süper Lig 8. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle: 10 Kasım Cumartesi (Saat 14:30) Mağusa T. Gücü – Gençlik Gücü, Dr Fazıl Küçük Stadı, Hüseyin Eyyüpler Çetinkaya – Binatlı, Atatürk Stadı, Ali Özer Cihangir – Esentepe, Cihangir Stadı, Osman Özpaşa Lefke – Türk Ocağı, 16 Ağustos Stadı, Serkan Şimşek 11 Kasım Pazar(Saat 14:30) K.Kaymaklı – Gençler Birliği, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Mehmet Sezener Baf Ü. Yurdu – Girne H. Evi, Üner Berkalp Stadı, Fehim Dayı M. A. Yeşilova – Gönyeli, Mustafa Hidayet Çağlar Stadı, Serkan Durmaz 12 Kasım Pazartesi (Saat 18:00) Doğan T. Birliği – Yenicami, Mete Adanır Stadı, Utku Hamamcıoğlu K-PET 1. Lig’de 8. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle: 10 Kasım Cumartesi, Saat 14:30 Yeniboğaziçi – Mormenekşe, Osman Ergün Mehmet Stadı, Kerem Eran Düzkaya – Hamitköy, Nihat Bağcıer Stadı, Emre Öztaşlı Mesarya – Karşıyaka, Dörtyol Stadı, Mustafa Öztugay 11 Kasım Pazar, Saat 14:30 Ozanköy – Yalova, Mustafa Özkayım Stadı, Osman Küçük Göçmenköy – Yonpaş Dumlupınar, Göçmenköy Stadı, Turgay Misk Çanakkale – Maraş, Muharrem Döveç Stadı, Zekai Töre Akova – Değirmenlik, Eray Vudalı Stadı, İsfendiyar Açıksöz Doğancı – Bostancı Bağcıl, Emek Stadı, Hüseyin Özkan