" Ligin kaderi değişiyor"

Redif Nurel, hakemlerin verdikleri kararlarda eşit olmadığını söylerken, bu durumda ligin kaderinin değişebileceğini belirtti. Redif Nurel, Küçük Kaymaklı rakibin aynı anda 5 futbolcunun sakatlanmasının sakatlandığını söyledi

K-PET Süper Lig ekibi Merit Alsancak Yeşilova başkanı Redif Nurel, hakemlerin kendi maçlarında verdikleri kararlarla, diğer takımların maçlarında verdikleri kararların eşit olmadığını söylerken, ligin kaderinin değişebileceğini belirtti.

Küçük Kaymaklı maçında yaşananlara da değinen ve aynı anda 5 futbolcunun sakatlandığını söyleyen Redif Nurel'in açıklamaları şöyle:

"Pazar akşamları gerçekleştirilen spor programlarında gösterilen görüntüler düzgün olmadığı için programcılar maçlarda neler olduğunu göremiyorlar.

Doğan Türk Birliği'ne, Yenicami'ye verilen penaltıları gördükten sonra bizim Küçük Kaymaklı maçında verilmeyen 3 penaltı pozisyonu var. Bunlardan ikisi tartışma kaldırmayan penaltı pozisyonudur. Küçük Kaymaklı maç boyunca maçı oyalamak için uğraştı. 90 dakikanın en az 30 dakikası oynanmadı. Penaltılardan biri verilse rakibin, ne oyalama ne de defans yapma şansı kalacak.

Küçük Kaymaklı'nın 5 futbolcusu aynı anda sakatlandı. Maç boyunca bu yalan sakatlıklar hiç bitmedi. Her taç atışı en az 2 dakika sürdü. Giden 2 puanımıza yazık oldu. Bunların arkasına sığınmıyoruz. Ama hakemler her takıma eşit davranmazlarsa ligin kaderi değişir."