"Ligin güçlü ekibi olmak istiyoruz"

Hamitköy teknik adamı Ahmet Sakallı, Hamitköy olarak hedeflerinin, ligde kalıcı olup Süper Ligin güçlü bir ekibi olmak olduğunu açıkladı

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Ligin ilk 3 haftasından 4 puan çıkaran ve geçtiğimiz hafta ilk galibiyetini alan Hamitköy’ün teknik adamı Ahmet Sakallı, takımının durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ahmet Sakallı’nın açıklamaları şöyle:

“Ben dahil tüm teknik ekip ve futbolcularım ilk kez Süper Lig tecrübesi yaşıyoruz. Bunun dezavantajını ilk 2 maçta yaşadık.

Yıllardır Evren Mannaş ile birlikte çalışıyoruz. Futbolcularımızla da minik takımdan itibaren birlikteyiz. Şu anda da takımda tek kiralık futbolcumuz John Ebuka'dır.

Hamitköy'ün hedefi ligde kalıcı olup, asansör takım olmadan, Süper Ligin güçlü bir ekibi olmak istiyoruz.