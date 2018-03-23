Ligin dibinde ateş yanacak

K-PET Süper Lig’de 24. haftada gözler, ligin dibinde oynanacak olan Yalova-Yeni Boğaziçi maçında olacak. Zorlu maç play out hattını ve direkt düşme hattını yakından ilgilendiriyor. Süper Lig lideri Yenicami ise lig sonuncusu Ozanköy’ü konuk edecek

K-PET Süper Lig’de 24. haftada gözler, ligin dibinde oynanacak olan Yalova-Yeni Boğaziçi maçında olacak.

Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda oynanacak olan ve Kerem Eran’ın yöneteceği maçı Yalova kazandığı takdirde, sarı lacivertliler, play out hattında kalma yolunda önemli bir adım atmış olacaklar. Maçı Yeni Boğaziçi’nin kazanması halinde, konuk ekip play out hattına yükselecek. Yalova ise direkt düşme hattına düşecek.

K-PET Süper Lig lideri Yenicami ise Hüseyin Eyyüpler’in yöneteceği maçta Lefkoşa Atatürk Stadı’nda lig sonuncusu Ozanköy’ü konuk edecek. Maç, ligin hem dibini hem de zirvesini ilgilendirecek.

Futbolda Haftanın Programı:

24 Mart Cumartesi:

K-Pet Süper Lig

Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı: Yalova-Yeni Boğaziçi (Kerem Eran)

Lefkoşa Atatürk Stadı: Gençlik Gücü-Binatlı (Fehim Dayı)

İskele Cumhuriyet Stadı: Gençler Birliği-GAÜ Çetinkaya (Mehmet Malek)

K-Pet Birinci Lig

Maraş Stadı: Maraş- Esentepe (Hüseyin Özkan)

Görneç Üç Şehitler Stadı: Görneç-Lapta (Osman Küçük)

Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı: Dumlupınar-Mormenekşe (Osman Özpaşa)

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Girne Halk Evi-Kaya Mehmetçik (Serdar Bilgimer)

Göçmenköy Stadı: Göçmenköy-Çanakkale (Timur Ercan Bodi)

25 Mart Pazar:

K-Pet Süper Lig

Cihangir Stadı: Cihangir-Doğan Türk Birliği (Utku Hamamcıoğlu)

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı-Küçük Kaymaklı (Ali Özer)

Lefkoşa Atatürk Stadı: Yenicami-Ozanköy (Hüseyin Eyyüpler)

Mağusa Canbulat Stadı: Mağusa Türk Gücü-Merit Alsancak Yeşilova (Turgay Misk)

K-Pet Birinci Lig

Akova Eray Vudalı Stadı: Akova-Gönyeli (Serhan Şimşek)

Değirmenlik Sadık Cemil Stadı: Değirmenlik-Bostancı Bağcıl (Evren Karademir)

Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı: Hamitköy-Doğancı (Serkan Durmaz)

26 Mart Pazartesi:

K-Pet Süper Lig

Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu: Baf Ülkü Yurdu-Lefke (Mehmet Sezener)