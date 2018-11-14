Lige Kartal pençesi

K-PET Süper Lig’de 8. haftada alınan sonuçlardan sonra puan kayıpsız lider Yenicami, şampiyonlukta iddialı olmak isteyen Doğan Türk Birliği’ni deplasmanda mağlup ederek, en yakın takipçisi Mağusa Türk Gücü’nün 5 puan önünde liderliğini sürdürdü

K-PET Süper Lig’de 8. haftada alınan sonuçlardan sonra puan kayıpsız lider Yenicami, şampiyonlukta iddialı olmak isteyen Doğan Türk Birliği’ni deplasmanda mağlup ederek, en yakın takipçisi Mağusa Türk Gücü’nün 5 puan önünde liderliğini sürdürdü

K-PET Süper Lig’de alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Küçük Kaymaklı, ligin dibinde yer alan Gençler Birliği’ni mağlup ederek ilk galibiyetini alırken, Gençler Birliği ligin tek nagalip takımı olarak kaldı

K-PET Süper Lig Gol Krallığı yarışında Baf Ülkü Yurdu’ndan Joseph, 8 gole ulaşarak Ebuka’yı yakalarken, Akande, Ertaç, Okoli ve Özgür, 7’şer golle sıralanıyorlar

Haftanın Takımı: Yenicami

Puan kayıpsız lider Yenicami, şampiyonlukta iddialı olmak isteyen Doğan Türk Birliği’ni deplasmanda mağlup ederek rakipsiz olduğunu gösterdi

Haftanın Yıldızı: Mehmet Göktaş (Baf Ülkü Yurdu)

Baf Ülkü Yurdu’nun deneyimli futbolcusu Mehmet Göktaş, Girne Halk Evi karşısında sahadaki iyi futbolunu, hat trick ile süsleyerek farklı galibiyetin mimarı oldu

Haftanın Teknik Direktörü: Serhat Ertürk (Küçük Kaymaklı)

Küçük Kaymaklı teknik direktörü Serhat Ertürk, takımı için hayati önem taşıyan Gençler Birliği maçının son bölümünde riskler alarak yaptığı değişikliklerle takımının maçı kazanmasını sağlayıp, ilk 3 puanın gelmesini sağladı

Haftanın Hakemi: Osman Özpaşa (Cihangir – Esentepe)

Osman Özpaşa, Cihangir ile Esentepe arasında oynanan çekişmeli maçı yardımcıları ile birlikte iyi yöneterek, başarılı bir 90 dakika çıkardı

Haftanın Kare Ası

Adnan (TOL)

Emin (YAK)

Hamis (Yeşilova)

İsrael (Binatlı)

Haftanın Kare Ası

Ercan (YAK)

Erol (Cihangir)

Mejdi (Yeşilova)

Yusuf (MTG)

Ousmane (KK)

Erdinç (BÜY)

Hüseyin Adal (KK)

Zihni (YAK)

Mustafa Süzgen (Binatlı)

Arif (MTG)

Akande (TOL)

K-PET Süper Lig 8. haftada alınan sonuçlar şöyle:

Mağusa T. Gücü – Gençlik Gücü, 4-3

Çetinkaya – Binatlı, 0-3

Cihangir – Esentepe, 2-1

Lefke – Türk Ocağı, 0-2

K.Kaymaklı – Gençler Birliği, 1-0

Baf Ü. Yurdu – Girne H. Evi, 5-0

M. A. Yeşilova – Gönyeli, 4-1

Doğan T. Birliği – Yenicami, 0-1

K-Pet Süper Lig Puan Tablosu



K-PET Süper Lig’de 9. hafta programı şöyle:

16 Kasım Cuma (Saat 18:00)

Binatlı - Türk Ocağı, Üner Berkalp Stadı

17 Kasım Cumartesi (Saat 14:00)

Yenicami – Baf Ü. Yurdu, Atatürk Stadı

Esentepe – K.Kaymaklı, Erdal Barut Stadı

Girne H. Evi – Mağusa T. Gücü, Mete Adanır Stadı

Gençlik Gücü – Cihangir, Şht Hüseyin Ruso Stadı

18 Kasım Pazar(Saat 14:00)

Gönyeli – Çetinkaya, Atatürk Stadı

Doğan T. Birliği – Lefke, Mete Adanır Stadı

Gençler Birliği – M. A. Yeşilova, Cumhuriyet Stadı