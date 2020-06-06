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"Lig başlatılmalıdır"

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Diren Ağdelen, “BTM İkinci Ligin başlatılması taraftarıyım. Halı sahalar açıldığına göre bu ligin başlamaması içinde hiç bir sebep yoktur.” açıklamasını yaptı

"Lig başlatılmalıdır"

Niyazi ERGÜLEN

BTM İkinci Ligde mücadele edecek olan Yeşilyurt’unantrenör futbolcusu Diren Ağdelen, BTM İkinciLigin başlatılması taraftarı olduğunu söyledi.

Diren Ağdelen’in açıklamaları şöyle:

“BTM İkinciLigin başlatılması taraftarıyım. Yatırım yapan kulüpler, maddi – manevi yeni sezona hazırlandılar.

BTM İkinciLig ile ilgili kararlar alınırken harcanan emekler göz önünde bulundurulmalıdır. Halı sahalar açıldığına göre de bu ligin başlamaması içinde hiç bir sebep yoktur. Kaldı ki köylerdeki tek eğlencede futboldur.

Futbol federasyonumuz ve devletimiz,gerekirse testler için bütün BTM kulüplerine yardım etmelidirler. Bu konuda devletimize ve federasyonumuza inancım tamdır.”

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