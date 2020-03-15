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Liderlik maçında kazanan yok

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Süper Lig'in 26. haftasında liderlik maçında Trabzonspor ile Medipol Başakşehir karşılıklı gollerle 1-1 berabere kaldı

Liderlik maçında kazanan yok

Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Medical Park Stadı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi.

Trabzonspor'un golünü 63. dakikada Martin Skrtel kendi kalesine atarken, Medipol Başakşehir'in golü ise 56. dakikada Demba'dan geldi.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 53'e çıkararak averajla liderliğini sürdürdü. Medipol Başakşehir ise 53 puana yükselerek bordo mavili takımın ardından ikinci sıradaki yerini korudu.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma 2-2 sona ermişti.

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, Göztepe'ye konuk olacak. Başakşehir ise Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. 

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