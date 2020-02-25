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Liderin takipçisi yine değişti

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K-PET Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü dolu dizgin yoluna devam ederken, takipçisi her hafta olduğu yine değişirken, aradaki puan farkı da 8’e çıktı. Türk Ocağı 2. sıraya yükselen takım oldu

Liderin takipçisi yine değişti

K-PET Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü dolu dizgin yoluna devam ederken, takipçisi her hafta olduğu yine değişirken, aradaki puan farkı da 8’e çıktı. Türk Ocağı 2. sıraya yükselen takım oldu

Heyecan K-PET Süper Ligin alt sıralarına kayarken, düşme hattındaki Gençlik Gücü ile Düzkaya’nın kazanmaları alttaki heyecanı daha da artırdı. Play out hattında maçlarını kazanan Çetinkaya ile Gönyeli haftanın kârlıları oldular

20. hafta maçları sonunda beraberlik çıkmazken, 5 maçı ev sahibi, 3 maçı da deplasman takımları kazandılar

K-PET Süper Lig Gol Krallığı yarışında, forma giymeyen John Ebuka 26 golde kalırken, Peter Ebi 20 gole ulaştı

Haftanın Takımı: Yenicami

Yenicami önemli eksiklerle çıktığı Göçmenköy maçını farklı kazanırken, rakibinin Lefkoşa takımlarına karşı olan üstünlüğünü de bitirdi

Haftanın Yıldızı: Felix (Gönyeli)

Gönyeli dolu dizgin yoluna devam ederken, eski formunu yakalayan Felix, Cihangir deplasmanında attığı gollerle ve oynadığı futbolla galibiyetin mimarı oldu

Haftanın Teknik Adamı: Mustafa Borataş (Düzkaya)

Düzkaya teknik direktörü Mustafa Borataş, Hamitköy ile oynadıkları kritik maçta takımına uygulattığı hücum sistemi ve yerinde değişikliklerle galibiyete büyük katkı koydu

Haftanın Hakemi: Ali Özer (Düzkaya – Hamitköy)

Ali Özer ve yardımcıları haftanın kritik maçlarından olan Düzkaya – Hamitköy maçında başarılı yönetim sergilediler

Haftanın Kare Ası

Raif (GG)

Okan (Düzkaya)

Candy (Lefke)

Allen (Çetinkaya)

Haftanın On Biri

Salih (Lefke)

Tunç (Çetinkaya)

Azat (Gönyeli)

Erdoğ (GG)

Bilal (TOL)

Binya (Düzkaya)

Hascan (YAK)

Arif (MTG)

Prince (GG)

Dinopeter (MTG)

Kasım (Lefke)

K-PET Süper Ligde 20. hafta sonuçları şöyle:

Gençlik Gücü – Doğan T. B  2-1

Göçmenköy – Yenicami         1-4

Cihangir – Gönyeli,               1-4

Düzkaya – Hamitköy             1-0

MTG – Küçük Kaymaklı:      5-0

Çetinkaya – Baf Ülkü Yurdu 2-0

Türk Ocağı – M.A.Yeşilova  3-1

Binatlı – Lefke,                      0-2

K-Pet Süper Lig Puan Tablosu
 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

Mağusa Türk Gücü

20

16

2

2

65

19

46

50

2.

Türk Ocağı Limasol

20

12

6

2

35

19

16

42

3.

Doğan Türk Birliği

20

13

1

6

43

27

16

40

4.

Merit Alsancak Yeşilova

20

12

2

6

51

33

18

38

5.

Cihangir GSK

20

12

1

7

49

31

18

37

6.

Yenicami AK

20

11

3

6

61

39

22

36

7.

Küçük Kaymaklı TSK

20

9

3

8

38

38

0

29

8.

Lefke TSK

20

8

4

8

32

37

-5

28

9.

Göçmenköy İYSK

20

7

4

9

28

37

-9

25

10.

Baf Ülkü Yurdu

20

7

3

10

31

46

-15

24

11.

Hamitköy ŞHSK

20

7

2

11

36

50

-14

23

12.

Gönyeli SK

20

7

1

12

43

53

-10

22

13.

Binatlı YSK

20

5

3

12

31

43

-12

18

14.

Çetinkaya TSK

20

5

3

12

26

39

-13

18

15.

Düzkaya KOSK

20

4

2

14

26

59

-33

14

16.

Gençlik Gücü TSK

20

3

4

13

23

48

-25

13

K-PET Süper Ligde 21. hafta programı şöyle:

29 Şubat Cumartesi, Saat 14:00

YAK – Binatlı, Atatürk Stadı

Doğan Türk Birliği – Düzkaya, Mete Adanır Stadı

Lefke – Gençlik Gücü, 16 Ağustos Stadı

1 Mart, Saat 14:00

Gönyeli – Türk Ocağı, Gönyeli Stadı

Hamitköy – Cihangir,  Esat Erdoğmuş Stadı

Küçük Kaymaklı – Çetinkaya, Şht Hüseyin Ruso Stadı

Baf Ülkü Yurdu – Göçmenköy, Üner Berkalp Stadı

Merit Alsancak Yeşilova – Mağusa Türk Gücü, Orhan Dural Stadı

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