Liderin takipçisi yine değişti

K-PET Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü dolu dizgin yoluna devam ederken, takipçisi her hafta olduğu yine değişirken, aradaki puan farkı da 8’e çıktı. Türk Ocağı 2. sıraya yükselen takım oldu

K-PET Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü dolu dizgin yoluna devam ederken, takipçisi her hafta olduğu yine değişirken, aradaki puan farkı da 8’e çıktı. Türk Ocağı 2. sıraya yükselen takım oldu Heyecan K-PET Süper Ligin alt sıralarına kayarken, düşme hattındaki Gençlik Gücü ile Düzkaya’nın kazanmaları alttaki heyecanı daha da artırdı. Play out hattında maçlarını kazanan Çetinkaya ile Gönyeli haftanın kârlıları oldular 20. hafta maçları sonunda beraberlik çıkmazken, 5 maçı ev sahibi, 3 maçı da deplasman takımları kazandılar K-PET Süper Lig Gol Krallığı yarışında, forma giymeyen John Ebuka 26 golde kalırken, Peter Ebi 20 gole ulaştı Haftanın Takımı: Yenicami Yenicami önemli eksiklerle çıktığı Göçmenköy maçını farklı kazanırken, rakibinin Lefkoşa takımlarına karşı olan üstünlüğünü de bitirdi Haftanın Yıldızı: Felix (Gönyeli) Gönyeli dolu dizgin yoluna devam ederken, eski formunu yakalayan Felix, Cihangir deplasmanında attığı gollerle ve oynadığı futbolla galibiyetin mimarı oldu Haftanın Teknik Adamı: Mustafa Borataş (Düzkaya) Düzkaya teknik direktörü Mustafa Borataş, Hamitköy ile oynadıkları kritik maçta takımına uygulattığı hücum sistemi ve yerinde değişikliklerle galibiyete büyük katkı koydu Haftanın Hakemi: Ali Özer (Düzkaya – Hamitköy) Ali Özer ve yardımcıları haftanın kritik maçlarından olan Düzkaya – Hamitköy maçında başarılı yönetim sergilediler Haftanın Kare Ası Raif (GG) Okan (Düzkaya) Candy (Lefke) Allen (Çetinkaya) Haftanın On Biri Salih (Lefke) Tunç (Çetinkaya) Azat (Gönyeli) Erdoğ (GG) Bilal (TOL) Binya (Düzkaya) Hascan (YAK) Arif (MTG) Prince (GG) Dinopeter (MTG) Kasım (Lefke) K-PET Süper Ligde 20. hafta sonuçları şöyle: Gençlik Gücü – Doğan T. B 2-1 Göçmenköy – Yenicami 1-4 Cihangir – Gönyeli, 1-4 Düzkaya – Hamitköy 1-0 MTG – Küçük Kaymaklı: 5-0 Çetinkaya – Baf Ülkü Yurdu 2-0 Türk Ocağı – M.A.Yeşilova 3-1 Binatlı – Lefke, 0-2 K-Pet Süper Lig Puan Tablosu

O G B M A Y AV P 1. Mağusa Türk Gücü 20 16 2 2 65 19 46 50 2. Türk Ocağı Limasol 20 12 6 2 35 19 16 42 3. Doğan Türk Birliği 20 13 1 6 43 27 16 40 4. Merit Alsancak Yeşilova 20 12 2 6 51 33 18 38 5. Cihangir GSK 20 12 1 7 49 31 18 37 6. Yenicami AK 20 11 3 6 61 39 22 36 7. Küçük Kaymaklı TSK 20 9 3 8 38 38 0 29 8. Lefke TSK 20 8 4 8 32 37 -5 28 9. Göçmenköy İYSK 20 7 4 9 28 37 -9 25 10. Baf Ülkü Yurdu 20 7 3 10 31 46 -15 24 11. Hamitköy ŞHSK 20 7 2 11 36 50 -14 23 12. Gönyeli SK 20 7 1 12 43 53 -10 22 13. Binatlı YSK 20 5 3 12 31 43 -12 18 14. Çetinkaya TSK 20 5 3 12 26 39 -13 18 15. Düzkaya KOSK 20 4 2 14 26 59 -33 14 16. Gençlik Gücü TSK 20 3 4 13 23 48 -25 13 K-PET Süper Ligde 21. hafta programı şöyle: 29 Şubat Cumartesi, Saat 14:00 YAK – Binatlı, Atatürk Stadı Doğan Türk Birliği – Düzkaya, Mete Adanır Stadı Lefke – Gençlik Gücü, 16 Ağustos Stadı 1 Mart, Saat 14:00 Gönyeli – Türk Ocağı, Gönyeli Stadı Hamitköy – Cihangir, Esat Erdoğmuş Stadı Küçük Kaymaklı – Çetinkaya, Şht Hüseyin Ruso Stadı Baf Ülkü Yurdu – Göçmenköy, Üner Berkalp Stadı Merit Alsancak Yeşilova – Mağusa Türk Gücü, Orhan Dural Stadı