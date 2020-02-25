Liderin takipçisi yine değişti

K-PET Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü dolu dizgin yoluna devam ederken, takipçisi her hafta olduğu yine değişirken, aradaki puan farkı da 8’e çıktı. Türk Ocağı 2. sıraya yükselen takım oldu
Heyecan K-PET Süper Ligin alt sıralarına kayarken, düşme hattındaki Gençlik Gücü ile Düzkaya’nın kazanmaları alttaki heyecanı daha da artırdı. Play out hattında maçlarını kazanan Çetinkaya ile Gönyeli haftanın kârlıları oldular
20. hafta maçları sonunda beraberlik çıkmazken, 5 maçı ev sahibi, 3 maçı da deplasman takımları kazandılar
K-PET Süper Lig Gol Krallığı yarışında, forma giymeyen John Ebuka 26 golde kalırken, Peter Ebi 20 gole ulaştı
Haftanın Takımı: Yenicami
Yenicami önemli eksiklerle çıktığı Göçmenköy maçını farklı kazanırken, rakibinin Lefkoşa takımlarına karşı olan üstünlüğünü de bitirdi
Haftanın Yıldızı: Felix (Gönyeli)
Gönyeli dolu dizgin yoluna devam ederken, eski formunu yakalayan Felix, Cihangir deplasmanında attığı gollerle ve oynadığı futbolla galibiyetin mimarı oldu
Haftanın Teknik Adamı: Mustafa Borataş (Düzkaya)
Düzkaya teknik direktörü Mustafa Borataş, Hamitköy ile oynadıkları kritik maçta takımına uygulattığı hücum sistemi ve yerinde değişikliklerle galibiyete büyük katkı koydu
Haftanın Hakemi: Ali Özer (Düzkaya – Hamitköy)
Ali Özer ve yardımcıları haftanın kritik maçlarından olan Düzkaya – Hamitköy maçında başarılı yönetim sergilediler
Haftanın Kare Ası
Raif (GG)
Okan (Düzkaya)
Candy (Lefke)
Allen (Çetinkaya)
Haftanın On Biri
Salih (Lefke)
Tunç (Çetinkaya)
Azat (Gönyeli)
Erdoğ (GG)
Bilal (TOL)
Binya (Düzkaya)
Hascan (YAK)
Arif (MTG)
Prince (GG)
Dinopeter (MTG)
Kasım (Lefke)
K-PET Süper Ligde 20. hafta sonuçları şöyle:
Gençlik Gücü – Doğan T. B 2-1
Göçmenköy – Yenicami 1-4
Cihangir – Gönyeli, 1-4
Düzkaya – Hamitköy 1-0
MTG – Küçük Kaymaklı: 5-0
Çetinkaya – Baf Ülkü Yurdu 2-0
Türk Ocağı – M.A.Yeşilova 3-1
Binatlı – Lefke, 0-2
K-Pet Süper Lig Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
20
|
16
|
2
|
2
|
65
|
19
|
46
|
50
|
2.
|
20
|
12
|
6
|
2
|
35
|
19
|
16
|
42
|
3.
|
20
|
13
|
1
|
6
|
43
|
27
|
16
|
40
|
4.
|
20
|
12
|
2
|
6
|
51
|
33
|
18
|
38
|
5.
|
20
|
12
|
1
|
7
|
49
|
31
|
18
|
37
|
6.
|
20
|
11
|
3
|
6
|
61
|
39
|
22
|
36
|
7.
|
20
|
9
|
3
|
8
|
38
|
38
|
0
|
29
|
8.
|
20
|
8
|
4
|
8
|
32
|
37
|
-5
|
28
|
9.
|
20
|
7
|
4
|
9
|
28
|
37
|
-9
|
25
|
10.
|
20
|
7
|
3
|
10
|
31
|
46
|
-15
|
24
|
11.
|
20
|
7
|
2
|
11
|
36
|
50
|
-14
|
23
|
12.
|
20
|
7
|
1
|
12
|
43
|
53
|
-10
|
22
|
13.
|
20
|
5
|
3
|
12
|
31
|
43
|
-12
|
18
|
14.
|
20
|
5
|
3
|
12
|
26
|
39
|
-13
|
18
|
15.
|
20
|
4
|
2
|
14
|
26
|
59
|
-33
|
14
|
16.
|
20
|
3
|
4
|
13
|
23
|
48
|
-25
|
13
K-PET Süper Ligde 21. hafta programı şöyle:
29 Şubat Cumartesi, Saat 14:00
YAK – Binatlı, Atatürk Stadı
Doğan Türk Birliği – Düzkaya, Mete Adanır Stadı
Lefke – Gençlik Gücü, 16 Ağustos Stadı
1 Mart, Saat 14:00
Gönyeli – Türk Ocağı, Gönyeli Stadı
Hamitköy – Cihangir, Esat Erdoğmuş Stadı
Küçük Kaymaklı – Çetinkaya, Şht Hüseyin Ruso Stadı
Baf Ülkü Yurdu – Göçmenköy, Üner Berkalp Stadı
Merit Alsancak Yeşilova – Mağusa Türk Gücü, Orhan Dural Stadı