Liderin serisi tamam, Baf’ın serisi devam

Kupa yorgunu Yenicami’nin altı maçlık galibiyet serisi Baf Ülkü Yurdu karşısında sona erdi. Maçın hakemlerinin iyi bir yönetim gösterdiği maça önemli eksiklerle çıkan Baf Ülkü Yurdu ise maçtan puanla ayrılmasını bilirken, ikinci devre üçüncü, üst üste altıncı beraberliğini aldı

STAD: Atatürk Stadı

HAKEMLER: Hüseyin Eyyüpler, Enver Kalkın, Kaan Koday

YENİCAMİ:Ercan Samancıoğlu.Yasin Açıkel,(Dk.60 Behiç),Emin Atabek,Oladele Oshobe

Salih Güvensoy(Dk.79 H. Ulukök),Mehmet Altın,Ünal Kaya,Tansel Ekingen,Mehmet Göktaş

(Dk.77 O. Şanverdi),John E. Okoye,John Okoli

BAF ÜY:Erdoğan Nay,Mustafa Tekpınar,Joseph Obidiaso,Hürcan Şenkardeşler,(Dk.73 Berk Şen),Lawal Murtadah,Ahmet Hatayi,Fikri Arslan,Hüseyin Hürben,Mete Sağır,(Dk.70 Berk Çakır),İltaç Keçeli,(Dk.80 Arif Öztürk),Hasan Sedatgil

K-Pet Süper Lig'de 18. hafta mücadelesinde lider Yenicami ile ligin ikinci devresinde henüz galibiyetle tanışmayan Baf Ülkü Yurdu, Lefkoşa Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi. Gol pozisyonu anlamında kısır geçen mücadele 0-0 sona erdi.

Doksan dakika sonunda taraflar gol atma başarısı gösteremeyince maç 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Ligde oynadığı son 6 maçını kazanarak iyi bir galibiyet serisi yakalayan Yenicami’nin bu serisini Baf Ülkü Yurdu sonlandırırken şampiyonluk yarışında da rakibine önemli bir puan kaybı yaşattı. Yenicami futbolcularında, kupada Doğan Türk Birliği ile 120 dakikalık maçın olumsuz etkileri görüldü.

Felix, Azat ve Tahsin’den yoksun maça çıkan Baf Ülkü Yurdu bu skorla ayrıca ligde oynadığı son 6 maçın tamamından da beraberlikle ayrılmış oldu. Baf Ülkü Yurdu maçta takım savunmasını çok iyi yaptı.

Bu sonuçla lider Yenicami puanını 37'ye yükselterek liderliğini devam ettirdi. Baf Ülkü Yurdu ise puanını 23 yaptı.