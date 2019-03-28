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Liderin maçı Ünal'ın

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Liderin maçı Ünal'ın
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BTM Birinci Lig Beyaz Grupta son haftaya lider giren Lapta'nın, kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği Yılmazköy maçını Hakan Ünal yönetecek. İkinci sıradaki Karaoğlanoğlu'nun, Tatlısu ile oynayacağı maçta ise Serkan Durmaz düdük çalacak.

BTM Birinci Lig Beyaz Grupta son hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

31 Mart Pazar

Karaoğlanoğlu - Tatlısu, Serkan Durmaz, Orhan Dural Stadı, Saat 14:30

Denizli - Ortaköy, Fatih Bardakçıoğlu, Bilal İyigün Stadı, Saat 12:00

Zümrütköy - Aydınköy, İsmail Ercan, Zümrütköy Stadı, Saat 12:00

Lapta - Yılmazköy, Hakan Ünal, Şehit Şevket Kadir Stadı, Saat 14:30

BTM Birinci Lig Kırmızı Grupta son hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

30 Mart Cumartesi

Geçitkale - Vadili, Ahmet Özkurtuluş, Saat 11:00

Mehmetçik - Dipkarpaz, İsmail Egeli, Saat 14:30

Türkmenköy - Serdarlı, Ferhat Tuna, Saat 11:00

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