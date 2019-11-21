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Liderin maçı Tuna'nın

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Liderin maçı Tuna'nın

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet 1.Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek olan hakemleri açıkladı.

K-PET Birinci Ligde haftanın maçı olan Paşaköy 100. Yıl Stadındaki lider Mesarya ile Maraş arasındaki maçı yönetecek. Bu maç 100. Yıl Stadında bu sezon oynanacak ilk maç olacak.

K-PET Birinci Ligde 11. hafta programı ve maçları yönetecek hakemleri şöyle;

23 Kasım Cumartesi Saat 14:30

Dörtyol – GHE, Dörtyol Stadı, Hakan Muhtaroğlı

Mormenekşe – B. Bağcıl, Cemal Balses Stadı, Hüseyin Özkan

Ozanköy – Gençler Birliği, Mustafa Özkayım Stadı, Emre Öztaşlı

Y.Dumlupınar – Görneç, Dr Fazıl Küçük Stadı, İsfendiyar Açıksöz

24 Kasım Pazar Saat 14:30

Mesarya – Maraş, Paşaköy 100. Yıl Stadı, Ferhat Tuna

Yalova – Esentepe, Tahsin Mertekçi Stadı, Hüseyin Eyyüpler

Karşıyaka – Çanakkale, Ergin Şahdur Stadı, Evren Karademir

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