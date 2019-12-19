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Liderin maçı Öztugay'ın

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Liderin maçı Öztugay'ın

K-PET Birinci Ligde 15. haftada 21 Aralık Cumartesi Saat 14:00'te lider Mesarya, Tahsin Mertekçi Stadında Yalova'ya konuk olacak. Merkez Hakem Kurulu, haftanın önemli maçına Mustafa Öztugay'ı atadı.

K-PET Birinci Ligde 15. hafta programı şöyle;

21 Aralık Cumartesi Saat 14:00

Yalova – Mesarya, Tahsin Mertekçi Stadı, Mustafa Öztugay

Ozanköy – Lapta, Mustafa Özkayım Stadı, Hüseyin Eyyüpler

Y. Dumlupınar –Esentepe, Dr Fazıl Küçük Stadı, Hüseyin Özkan

Gençler Birliği – Görneç, Cumhuriyet Stadı, İsfendiyar Açıksöz

22 Aralık Pazar Saat 14:00

Mormenekşe – Maraş, Cemal Balses Stadı, Hakan Ünal

Karşıyaka – Girne Halk Evi, Ergin Şahdur Stadı, Serkan Şimşek

Çanakkale – B. Bağcıl, Muharrem Döveç Stadı, Emre Öztaşlı

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