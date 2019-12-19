Liderin maçı Öztugay'ın

K-PET Birinci Ligde 15. haftada 21 Aralık Cumartesi Saat 14:00'te lider Mesarya, Tahsin Mertekçi Stadında Yalova'ya konuk olacak. Merkez Hakem Kurulu, haftanın önemli maçına Mustafa Öztugay'ı atadı.
K-PET Birinci Ligde 15. hafta programı şöyle;
21 Aralık Cumartesi Saat 14:00
Yalova – Mesarya, Tahsin Mertekçi Stadı, Mustafa Öztugay
Ozanköy – Lapta, Mustafa Özkayım Stadı, Hüseyin Eyyüpler
Y. Dumlupınar –Esentepe, Dr Fazıl Küçük Stadı, Hüseyin Özkan
Gençler Birliği – Görneç, Cumhuriyet Stadı, İsfendiyar Açıksöz
22 Aralık Pazar Saat 14:00
Mormenekşe – Maraş, Cemal Balses Stadı, Hakan Ünal
Karşıyaka – Girne Halk Evi, Ergin Şahdur Stadı, Serkan Şimşek
Çanakkale – B. Bağcıl, Muharrem Döveç Stadı, Emre Öztaşlı