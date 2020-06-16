banner411
banner69
Venedik'te
Venedik'te "turist istemiyoruz" protestosu
62 0
Ülkelerin kendilerine özgü kahvaltı kültürleri
Ülkelerin kendilerine özgü kahvaltı kültürleri
28 0
 
Gönyeli’deki dönüşümü ‘pandemi’ de durdurmadı
Gönyeli’deki dönüşümü ‘pandemi’ de durdurmadı
83 0
Haaland'dan Borussia Dortmund'a hayat öpücüğü
Haaland'dan Borussia Dortmund'a hayat öpücüğü
45 0
Esendağlı anı maçı Girne’nin
Esendağlı anı maçı Girne’nin
290 0
Yayaya çarpıp kaçtı
Yayaya çarpıp kaçtı
1B 0
Baf’ta Ertay dönemi
Baf’ta Ertay dönemi
255 0
banner460

Liderin maçı Açıksöz’ün

banner27

K-Pet Birinci Lig lideri Mesarya’nın Esentepe’yi ağırlayacağı maçta İsfendiyar Açıksöz düdük çalacak

Liderin maçı Açıksöz’ün

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu, Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşme sonrası K-Pet Birinci Lig’in 20  Haziran 2020 tarihinde başlayacağını duyurmuştu.

5 oyuncu değişikliği hakkının da kullanılacağı maçların programları ve maçları yönetecek hakemleri açıklandı.

Lider Mesarya’nın Esentepe’yi ağırlayacağı maçta İsfendiyar Açıksöz düdük çalacak.

K-Pet Birinci Lig’in 23. haftasının programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle;

23.HAFTA

20 Haziran 2020 Cumartesi                                        

Mesarya – Esentepe, 100. Yıl Stadı, 18.00, İsfendiyar Açıksöz                    

Dörtyol – Gençler Birliği, Dörtyol Stadı, 18.00, Serkan Şimşek                    

Lapta - Görneç KSK, Şehit Şevket Kadir Stadı, 18.00, Hüseyin Özkan                    

Mormenekşe - Yonpaş Dumlupınar, Cemal Balses Stadı, 18.00 Mustafa Öztugay                   

Maraş - Girne Halk Evi, Halil Kartal Stadı, 18.00 Hüseyin Eyyüpler                    

Yalova - Çanakkale TSK, Tahsin Mertekçi Stadı, 18.00 Hakan Muhtaroğlu                    

Ozanköy - Karşıyaka ASK, Mustafa Özkayım Stadı, 18.00, Hakan Ünal    

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.