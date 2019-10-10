Liderin maçı Açıksöz’ün

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet 1. Ligde 12-13 Ekim tarihlerinde oynanacak 5. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler belli oldu.

K-Pet 1. Lig lideri Yalova’nın, Ozanköy ile Fikri Karayel Stadında oynayacağı maçı İsfendiyar Açıksöz yönetecek.

K-PET Birinci Ligde 5. Hafta programı şöyle:

12 Ekim Cumartesi, Saat 15:30

Mesarya - Çanakkale, Cihangir Stadı, Hakan Ünal

Maraş - Gençler Birliği, Halil Kartal Stadı, Hüseyin Eyyüpler

Yalova – Ozanköy, Fikri Karayel Stadı, İsfendiyar Açıksöz

Girne Halk Evi – Esentepe, Mete Adanır Stadı, Mehmet Sezener

13 Ekim Pazar, Saat 15:30

Dörtyol – Karşıyaka, Dörtyol Stadı, Serkan Durmaz

Lapta – Bağcıl, Şht Salahi Şevket Stadı, Osman Küçük

Mormenekşe – Görneç, Cemal Balses Stadı, Tufan Çerçioğlu