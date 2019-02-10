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Liderin buruk sevinci

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Göçmenköy, zorlu Yeni Boğaziçi deplasmanından 2-0’lık galibiyetle dönmenin mutluluğunu yaşarken, defans futbolcusu Çağdaş’ın burnunun kırılmasına üzüldü

Liderin buruk sevinci
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K-PET Birinci Lig lideri Göçmenköy, zorlu Yeni Boğaziçi deplasmanından 2-0’lık galibiyetle dönmenin ve rakipleri ile olan puan farkını açmanın mutluluğunu yaşarken, ara transferde kadrosuna kattığı Türkiyeli defans futbolcusu Çağdaş’ın burnunun kırılmasına üzüldü.

Osman Mehmet Ergün Stadı’nda oynanan ve Evren Karademir’in yönettiği maçın ilk devresi büyük çekişme içerisinde geçerken, devre 0-0 sona erdi.

İkinci devreye Göçmenköy daha etkili başlarken, sahneye golcüleri çıktı. Önce 57’de Kemal Uçaner skoru 0-1 yaptı. 80. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda ise Ahmet Burak Kömürcü skoru belirledi. 0-2

Göçmenköy takımı maçtan sonra hemen hastaneye giderken, rakibi ile girdiği hava topu mücadelesinde burnuna darbe alan Çağdaş’ın tedavi yapıldı. Burnunda kırık tespit edilen Çağdaş’a gerekli müdahale yapılarak, futbolcu taburcu edildi.

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