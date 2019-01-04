Liderin Antalya mesaisi başladı

Antalya Grand Park Lara Otel’de 4 – 9 Ocak tarihleri arasında kamp yapacak olan Mağusa Türk Gücü takımı, Mardan Spor Kompleksi’nde, teknik direktör Ali Oraloğlu nezaretinde çalışmalara başladı

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Lig’de ilk devreyi lider tamamlayan Mağusa Türk Gücü’nün, Antalya’daki devre arası kampı başladı.

4 – 9 Ocak tarihleri arasında Antalya Grand Park Lara Otel’de kamp yapacak olan Mağusa Türk Gücü takımı kamp süresince, Mardan Spor Kompleksi’nde, teknik direktör Ali Oraloğlu nezaretinde günde çift idman yaparak güç depolayacak.

30 kişilik bir kafile ile Antalya'ya giden Mağusa Türk Gücü’nün hazırlık maçının da yapılmasının planlandığı kampını dün başkan Koral Bozkurt ile yöneticiler de ziyaret ettiler.