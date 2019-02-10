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Liderin adı Vadili

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Liderin adı Vadili
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BTM Birinci Lig Kırmızı Grupta ikinci devrenin ilk haftasında şampiyonluk hedefindeki Vadili, 14 Ağustos Stadı’nda konuk ettiği Mehmetçik’i, 2-1 mağlup ederek, Görneç’in de  22 puanla liderliğe yükseldi.

Taraftarının desteğiyle sahaya çıkan Vadili, ligin alt sıralarında yer alan rakibi karşısında iyi oynamamasına rağmen, 3 puan almayı başardı.

Maçın ilk devresini Uğur Ökeli’nin golüyle 1-0 önde tamamlayan Vadili, 83. dakikada rakibin penaltı golüne engel olamayınca skor 1-1 oldu. Ancak 90+3’te sahneye bir kez daha çıkan Uğur Ökeli, skoru belirledi. 2-1

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