Liderin adı Vadili

BTM Birinci Lig Kırmızı Grupta ikinci devrenin ilk haftasında şampiyonluk hedefindeki Vadili, 14 Ağustos Stadı’nda konuk ettiği Mehmetçik’i, 2-1 mağlup ederek, Görneç’in de 22 puanla liderliğe yükseldi.

Taraftarının desteğiyle sahaya çıkan Vadili, ligin alt sıralarında yer alan rakibi karşısında iyi oynamamasına rağmen, 3 puan almayı başardı.

Maçın ilk devresini Uğur Ökeli’nin golüyle 1-0 önde tamamlayan Vadili, 83. dakikada rakibin penaltı golüne engel olamayınca skor 1-1 oldu. Ancak 90+3’te sahneye bir kez daha çıkan Uğur Ökeli, skoru belirledi. 2-1