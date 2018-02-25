Lidere selam durun

Esentepe, haftaya lider giren Gönyeli’yi farklı mağlup ederek rakibinin 1 puan önüne geçip Birinci Lig’in yeni lideri oldu

K-PET Birinci Lig’de 20. haftada, haftaya lider Gönyeli, en yakın takipçisi Esentepe’ye mağlup olarak liderliği rakibine devretti.

Esentepe, Gönyeli’nin talebi ile Üner Berkalp Stadı’nda oynanan ve Serkan Şimşek’in yönettiği maçta, geriye düşmesine rağmen maçı kazanarak ligin yeni lideri oldu.

Maça Gönyeli daha etkili başlarken, 27. Dakikada kazanılan penaltı vuruşunu Talat ağlara gönderdi. 1-0

Golden sonra Esentepe oyunda dengeyi kurarken, 40’ta kazanılan penaltıyı kaptan Başak ağlara göndererek ilk devrenin skorunu belirledi. 1-1

İkinci devre Esentepe oyunda daha iyi olan ve istediklerini yapan takımdı. 49’da İlkay kafa ile golü atarak takımını öne geçirdi. 1-2

55’te son haftaların golcüsü Ahmet Karal sahneye çıkarak takımını rahatlatan golü kaydetti. 1-3

3-1’den sonra Tacettin ile pozisyonlar bulan Gönyeli bunları değerlendiremezken, 90’da Eser skoru ve lideri belirleyen golü kaydetti. 1-4 Esentepe puanını 42 yaparken, 41 puanda kalan Gönyeli’nin 1 puan önüne geçti.