Liderden mesafeli başlangıç

Mağusa Türk Gücü, karantina sonrasında Canbulat Stadında ilk antrenmanını oldukça sıcak havada gerçekleştirirken, futbolcular mesafeli çalıştılar

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile KKTC Spor Dairesi arasında gerçekleşen görüşmeler sonucunda, tüm futbol kulüpleribugünden itibaren aerobik ve kondüsyon antrenmanlarına Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından belirlenen şartlarla, bireysel olarak başladılar.

Kalan 8 maç için antrenmanlara başlayan kulüplerden olan K-PET Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü, Mağusa Canbulat Stadında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak üç gurup şeklinde saha idmanlarına başladı. Korona virüs önlemleri çerçevesinde konulan karantina sonrasında oldukça sıcak havada geçen ilk antrenmanda futbolcular sıcaktan dolayı zorlandılar.

Teknik direktör Ali Oraloğlu nezaretinde gerçekleştirilen ilk antrenmanda futbolcuların korona virüse karşı alınan önlemlere uydukları ve mesafeli çalıştıkları görüldü.