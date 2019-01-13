Liderden gollü prova

K-PET Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü, K-PET Birinci Lig ikincisi Akova ile Canbulat Stadı’nda hazırlık karşılaşması yaptı. Mağusa Türk Gücü, gollü geçen maç sonunda karşılaşmadan 4-2 galibiyet ile ayrıldı. Mağusa Türk Gücü’nün gollerini, Uğur Gök, Emre Özsin, Arif Uysal ve yeni transfer Sadık Balarabe kaydetti.