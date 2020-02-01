Lider zorlanmadan kazandı

Mağusa Türk Gücü, Göçmenköy karşısında zorlanmadan galip gelerek liderliğini 4 puan farkla sürdürdü. Adil, Şenol ve Peter Ebi ile goller bulan Mağusa Türk Gücü karşısında mağlup olan Göçmenköy ise ikinci devredeki ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Göçmenköy’ün tek golü Ahmet Hatay’dan geldi

Yer: Canbulat Stadı Hakemler:Utku Hamamcıoğlu, Sertan Alkın, Ali Akçınar Mağusa Türk Gücü:Yusuf, Adil, Halil, Mehmet Erol(Sami), Nevzat(Yusuf), Mehmet Gürlü, Ünal, Arif, Peter, Dinopeter, Şenol (Amani) Göçmenköy: Mustafa Dağman, Rifat, Reşit, Kadir(Cemal), Ahmet Coşkun, Ahmet Hatay, John Okoli, Mevlut(Kayra), Rahmi, Erol, Fikret(Mustafa) K-PET Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü ile Göçmenköy arasında Canbulat Stadında oynanan maçı Mağusa Türk Gücü, 3-1 kazandı. Ev sahibi ekip birçok gol pozisyonundan da yararlanamadı. Maçın ilk bölümlerinde tribünlerde yer alan bir taraftar rahatsızlanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Maça etkili başlayan Mağusa Türk Gücü, kaptan Adil’in 10’daki kafa golü ve Şenol’un 38’deki golüyle devreyi 2-0 önde tamamladı. İkinci devrede de üstünlüğünü koruyan Mağusa Türk Gücü, Peter Ebi’nin 78’deki golüyle 3-0 öne geçti. Son bölümde oyunu rölantiye alan Mağusa Türk Gücü, Dinopeter’in 89’da kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken, 90’da Ahmet Hatay’ın golüne engel olamayınca maç 3-1 sona erdi.