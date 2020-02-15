Lider zorda olsa kazandı

Yer: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı
Hakemler: Fehin Dayı, Emre Çevikal, Halil E. Canaloğlu
Baf ÜY: Erdoğan, Hüseyin, Isaac (Dk.90 Osman), Doğan, Hasan, İbrahim (Dk.88 Mehmet), Mustafa (Dk.85 Metin) , Adeola, Kossi, Ömer, Cevdet
Mağusa TG: Yusuf, Yasin, Mehmet Erol, Mehmet Gürlü, Halil, Adil, Ünal, Arif (Dk.85 Nevzat), Şenol (Dk.72 Amani), Dinopeter (Dk.90+3 Yusuf), Peter
Goller: Dk.34 Kossi, Dk.66 Adeola (BÜY) - Dk.31, 81 Peter, Dk.51 Adil, Dk.78 Arif (MTG)
K-Pet Süper Lig'in 19. haftasında lider Mağusa Türk Gücü, deplasmanda karşılaştığı Baf Ülkü Yurdu'nu 4-2 mağlup etti. Bu sonuçla galibiyet serisini 7 maça çıkaran MTG 47 puanla liderliğini sürdürdü. Galibiyet özlemi 5 maça çıkan Baf ise 24 puanda kaldı.
Dk.31: Dinopeter'in ceza alanı sağ köşesinden kale sahasına paralel kestiği topa Peter dokundu ve MTG 1-0 öne geçti.
Dk.34: Halil'in hatasında topu kapan Adeola rakibinden sıyrılarak boşta olan Kossi'yi gördü ve Kossi de plase bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-1.
Dk.51: Korner'den gelen topu Adil kafayla filelere gönderdi. 1-2.
Dk.67: Soldan yapılan ortada Cevdet kafayla ceza alanı dışına indirdi Adeola müthiş bir şutla herkesin bakışları arasında topu filelerle buluşturdu. 2-2
Dk.78: Amani'nin pasında Arif sol çaprazdan sert ve düzgün vurarak MTG'yi bir kez daha öne geçirdi: 2-3.
Dk.81: Arif'in sağdan ceza alanına yerden paralel pasında fırsatçı Peter topa dokunarak farkı ikiye çıkardı: 2-4.