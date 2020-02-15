Lider zorda olsa kazandı

Mağusa Türk Gücü, Baf Ülkü Yurdu karşısında zorlandığı maçı son 12 dakikada bulduğu gollerle kazanıp, takipçileri ile olan puan farkını daha da açtı. Liderin gollerini Peter Ebi 2, Adil ve Arif attı. Baf Ülkü Yurdu’nun golleri Kossi ve Adeola’dan geldi

Yer: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı

Hakemler: Fehin Dayı, Emre Çevikal, Halil E. Canaloğlu

Baf ÜY: Erdoğan, Hüseyin, Isaac (Dk.90 Osman), Doğan, Hasan, İbrahim (Dk.88 Mehmet), Mustafa (Dk.85 Metin) , Adeola, Kossi, Ömer, Cevdet

Mağusa TG: Yusuf, Yasin, Mehmet Erol, Mehmet Gürlü, Halil, Adil, Ünal, Arif (Dk.85 Nevzat), Şenol (Dk.72 Amani), Dinopeter (Dk.90+3 Yusuf), Peter

Goller: Dk.34 Kossi, Dk.66 Adeola (BÜY) - Dk.31, 81 Peter, Dk.51 Adil, Dk.78 Arif (MTG)

K-Pet Süper Lig'in 19. haftasında lider Mağusa Türk Gücü, deplasmanda karşılaştığı Baf Ülkü Yurdu'nu 4-2 mağlup etti. Bu sonuçla galibiyet serisini 7 maça çıkaran MTG 47 puanla liderliğini sürdürdü. Galibiyet özlemi 5 maça çıkan Baf ise 24 puanda kaldı.

Dk.31: Dinopeter'in ceza alanı sağ köşesinden kale sahasına paralel kestiği topa Peter dokundu ve MTG 1-0 öne geçti.

Dk.34: Halil'in hatasında topu kapan Adeola rakibinden sıyrılarak boşta olan Kossi'yi gördü ve Kossi de plase bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-1.

Dk.51: Korner'den gelen topu Adil kafayla filelere gönderdi. 1-2.

Dk.67: Soldan yapılan ortada Cevdet kafayla ceza alanı dışına indirdi Adeola müthiş bir şutla herkesin bakışları arasında topu filelerle buluşturdu. 2-2

Dk.78: Amani'nin pasında Arif sol çaprazdan sert ve düzgün vurarak MTG'yi bir kez daha öne geçirdi: 2-3.

Dk.81: Arif'in sağdan ceza alanına yerden paralel pasında fırsatçı Peter topa dokunarak farkı ikiye çıkardı: 2-4.